Hockenheim. (pol/geko) Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Mittwochabend in die Tom-Bullus-Straße gerufen. Ein Labrador war beim Spazierengehen mit seiner Pfote in einem Kanalgitter stecken geblieben und musste befreit werden, teilt die Polizei mit.

Eine 39-Jährige war mit ihrem Labradorrüden unterwegs gewesen, als er gegen 17 Uhr mit einer Pfote in einem Kanalgitter stecken blieb. Die Besitzerin versuchte, den Hund mithilfe von Anwohnern zu befreien.

Als die Seife und das Speiseöl als Gleitmittel nichts halfen, riefen sie nach fast einer Stunde die Polizei. Auch die Beamten kamen aber an ihre Grenzen und verständigten die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim. Nachdem die Feuerwehrleute den Kanaldeckel angehoben hatten, konnten sie die Pfote gegen 18.40 Uhr befreien. Der Labrador ist wohlauf und wurde bei der Rettungsaktion nicht verletzt.