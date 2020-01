Hockenheim. (pol/mün) Ein 25-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er in der Nacht zu Sonntag in einem Lokal in Hockenheim auf einen 30-Jährigen eingestochen haben soll. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Ermittler gehen von einem Tötungsvorsatz aus, heißt es in der Pressemitteilung. Sie werfen dem Tatverdächtigen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor.

Gegen 3.20 Uhr soll der 25-Jährige plötzlich das Messer gezückt und auf den 30-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer wurde nach der notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert.

Der Tatverdächtige flüchtete aus dem Lokal in der Hirschgasse und wurde nach Angaben der Polizei bei einer Fahndung am Sonntagabend festgenommen.

Von der Tatwaffe fehlt derzeit noch jede Spur. Taucher der Wasserschutzpolizei suchten am Montagmittag den unweit des Tatorts gelegenen Kraichbach ab - ohne Erfolg. Am Dienstag sollen die Taucher dort wieder zum Einsatz kommen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim, insbesondere zum genauen Tatablauf, dauern an.