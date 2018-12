Von Harald Berlinghof

Hockenheim. "Notausgang" steht innen auf der Tür, die aus der Obdachlosen-Unterkunft im Hockenheimer Hofweg hinausführt. Das mag den Sicherheitsvorschriften geschuldet sein, denn die Tür ist der einzige Weg, der aus der zweistöckigen Container-Anlage ins Freie führt. Realistisch betrachtet könnte auf der Außenseite der Tür auch ein Schild mit der Aufschrift "Noteingang" stehen. Denn die Anlage im Hofweg 15 ist dazu da, Menschen in Not, die ihre Wohnung verloren haben, eine Notunterkunft zu bieten.

Sozialarbeiter Simon Massoth vom DRK, der an drei Tagen pro Woche für die Bewohner ansprechbar ist. Foto: Lenhardt

"Dazu ist die Stadt verpflichtet, wenn jemand danach verlangt", sagt Gerhard Weber, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen der Stadt Hockenheim, bei einem Rundgang durch die Anlage. Andererseits kann niemand, der lieber auf der Straße lebt, dazu gezwungen werden, hier einzuziehen.

Die Farbe blättert im Flur von den Wänden, niemand ist zu sehen. Die Türen zu den einzelnen Zimmern sind geschlossen. Man möchte unter sich bleiben. Ganz natürlich in einer Situation, die den Betroffenen manchmal peinlich ist.

Ein Blick in das Notaufnahmezimmer im Hofweg, in dem dringende Fälle kurzfristig untergebracht werden können. Foto: Lenhardt

Ein Blick in die Gemeinschaftsküche im Erdgeschoss ist möglich. Kein Ceran-Kochfeld, erst recht kein Induktionsherd, sondern einfache Elektroherd-Kochplatten. Kein Luxus - wahrhaftig nicht - aber für eine vorübergehende Bleibe akzeptabel.

Ein altdeutscher Wohnzimmerschrank wird als Küchenschrank genutzt. Geheizt wird mit elektrischen Heizlüftern. Jeder Bewohner hat seinen eigenen. Früher war die Unterkunft mit Heizkörpern unter den Fenstern ausgestattet. "Leider sind die nach und nach verschwunden. Jetzt ist also jeder für seinen Heizlüfter selbst verantwortlich", so Weber.

Eigentlich ist der Aufenthalt im Hofweg auf ein halbes Jahr begrenzt. Und von Seiten der Stadt werden die Bewohner auch immer wieder dazu angehalten, sich um eine eigene Bleibe zu kümmern. Das aber fällt vielen mit ihren begrenzten finanziellen Mitteln schwer. Manche haben keinen Antrieb mehr, die Containeranlage am Rande von Hockenheim, umgeben von Feldern, zu verlassen. Auch, weil die Supermärkte in nicht einmal fünf Minuten zu Fuß zu erreichen sind.

Die Zusammensetzung der gegenwärtig 25 Bewohner ist als heterogen zu bezeichnen. Natürlich befinden sich Leute darunter, die von Hartz IV leben. Aber es gibt auch Bewohner, die einer geregelten Arbeit nachgehen und die durch Schicksalsschläge ihre Wohnungen verloren haben. Etwa durch einen Brand.

Auch solche Betroffenen muss man unterbringen, bis sie eine neue Bleibe gefunden haben. "Es gibt aber auch welche, die sich schwer integrieren lassen. Denen gefällt es hier, und die sind mit dem Lebensstandard hier zufrieden. Einzelne Dauerbewohner halten es schon zehn Jahre lang im Hofweg aus", erklärt Weber.

"Es sind aber meistens Menschen, die irgendein Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen hat und die ihr Leben deshalb nicht mehr so recht in den Griff bekommen", erläutert Laura Wohlfeil vom Hockenheimer Wohnungsamt: "Sie schätzen hier im Hofweg auch die Gemeinschaft, die soziale Eingebundenheit in eine Gruppe. Das wäre in einer Wohnung in der Innenstadt nicht mehr so gegeben." Sonst würde eine Vereinsamung der meist allein lebenden Personen drohen.

Tatsächlich befinden sich im Hofweg gegenwärtig 25 Personen, die zumeist in Einzelzimmern untergebracht sind. 12,5 Quadratmeter sind die "Zimmer" groß. Ausgestattet sind sie mit Bett, Tisch, Stuhl und Schrank. Aber in begrenztem Umfang können die Bewohner eigene Möbel mit in die Anlage bringen und im eigenen Zimmer aufstellen. "Das geht nicht immer, vor allem geht es nur mit wenigen Möbeln, wegen der beschränkten Fläche", bedauert Weber.

Es gibt auch einige Doppelzimmer für Paare, aber wenn Kinder zu den Obdachlosen Personen gehören, bemüht man sich immer um eine Unterbringung in gemeindeeigenen Wohnungen. In der Ringstraße 1 sind fünf Personen untergebracht, in weiteren Wohnungen der Gemeinde 72. Gut 100 Menschen muss man also in der Rennstadt aktuell vor Obdachlosigkeit bewahren.

Deshalb sucht die Gemeinde händeringend nach bezahlbaren Wohnungen, in denen man Obdachlose, Flüchtlinge oder auch finanziell schwache Personen unterbringen kann, sagt Weber. Der Neubau einer Unterkunft im Mörscher Weg ist 2009 jedenfalls am Veto des Gemeinderats gescheitert.

Die Container wurden 2014 von der Stadt erworben und aufgestellt. Für die Unterbringung hat man im Hofweg im vergangenen Jahr 24.000 Euro aufgebracht, im Jahr davor wegen Grundsanierung der elektrischen Anlagen sogar 85.000 Euro. Der Hofweg sollte aber immer nur eine Zwischenlösung sein.