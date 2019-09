Von Marion Gottlob

Hockenheim. Alexander Leist ist der neue Integrationsbeauftragte der Stadt Hockenheim - eine wichtige Aufgabe, die Frieden schaffen und bewahren kann. "Ich wünsche mir, dass viele unterschiedliche Menschen am Leben unserer Gemeinschaft teilnehmen", sagt der 32-Jährige. Zu diesem Zweck hat er mit seiner Vorgängerin Coline Baechler die Online-Ehrenamtsbörse geschaffen, aber er hält auch jeden Dienstag eine persönliche Sprechstunde ab - von Mensch zu Mensch.

Der gebürtige Karlsruher hat nach dem Abi ein Freiwilliges Soziales Jahr in Brasilien gemacht und sich in sozialen Brennpunkten um Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 14 Jahren gekümmert: "Sie haben bei uns eine warme Mahlzeit erhalten und konnten Hausaufgaben machen." Er lächelt und sagt bescheiden: "Wie viele FSJler wollte ich die Welt ,retten’. Nun sage ich einfach: Ich habe viel gelernt, und vielleicht haben auch die anderen von mir gelernt." Es sei eine kostbare Erfahrung gewesen.

Nach seiner Rückkehr hat er ein Jahr lang gejobbt und unter anderem einen spastisch gelähmten Mann im Rollstuhl mit Sprach-Problemen betreut. "Ich habe ihm bei der Hygiene geholfen und ihn gefüttert", sagt Leist, "auch hier habe ich wichtige Erfahrungen gesammelt."

Es folgten ein Studium der Politischen Wissenschaften mit dem Bachelor-Abschluss und ein Masterstudium der Soziologie in Heidelberg. Für die Heinrich-Böll-Stiftung war er erneut in Brasilien für ein fünf Monate langes Praktikum, dieses Mal mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn. Nun lernte er in Rio de Janeiro Aufgaben der Organisation und Koordination in einem multikulturellen Umfeld kennen.

Nach einem weiteren Praktikum im Büro für Bürgerbeteiligung bei der Stadt Heidelberg war er beim Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Mannheim, tätig. Im Team war er für die Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe zuständig. Seine Aufgaben führten ihn auch nach Hockenheim. Dort hat er die Online-Ehrenamtsbörse mitgestaltet. Sie zeigt im Moment 14 Angebote und zählt seit April mehr als 5000 Aufrufe.

Er freut sich, dass nun auch geflüchtete Menschen das Ehrenamt für sich entdecken: Eine Frau, die aus der Türkei flüchtete, engagiert sich im Second-Hand-Laden. Zwei weitere Flüchtlinge aus der Türkei (beides Männer) machen im Altenheim beim Besuchsdienst mit.

Als neuer Integrationsbeauftragter hat Leist noch mehr Möglichkeiten. Nun ist er nicht mehr nur für geflüchtete Menschen, sondern auch für andere zuständig: Ältere Menschen sollen nicht aus dem Netz der Gemeinschaft herausfallen und in Isolation geraten. Kinder und Jugendliche, die keine Schule besuchen, sollen nicht "verloren" gehen. So soll es Streetwork geben, um Schulschwänzer vor dem Absturz zu bewahren.

Info: Alexander Leist hält dienstags von 15 bis 16 Uhr seine Ehrenamtssprechstunde im Second-Hand-Laden des Deutschen Roten Kreuzes, Karlsruher Straße 8, ab.