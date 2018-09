Von Harald Berlinghof

Speyer. Da hätte man sich ein wenig mehr erwartet von der Ausstellung, die am morgigen Sonntag im Historischen Museum der Pfalz in Speyer für das Publikum öffnet. Eine Schau über Valentinian I. - römischer Kaiser, der in Trier residierte, jedoch Rom nie betrat. Aber ein römischer Kaiser, der in eine Reihe gestellt werden muss mit Oktavian, Gaius Julius Cesar, Augustus oder Nero. Valentinian I. kam aus einer Soldatenfamilie und entschied sich für das niedergehende weströmische Reich, das er mit harter Hand regierte. Das aufstrebende Ostrom in Konstantinopel überließ er seinem jüngeren Bruder.

Der Kriegsherr war ein Kaiser wider allen Klischees, die man üblicherweise mit solchen Herrschern in Verbindung bringt, jedoch ein typischer Vertreter der Spätantike. Die unsichere Grenze im Norden, die gegen die "barbarischen" Alemannen verteidigt werden musste, waren ihm näher als der Prunk Ostroms. Eine Ausstellung über diesen Valentinian I., der von 364 bis 375 regierte, sollte voller Anekdoten, Geschichten und Erlebnisse sein. Meint man. Doch die Zeit der Antike und der Spätantike ist wegen der zeitlichen Distanz oft nur begrenzt über Bodenfunde vermittelbar.

Außerdem finden sich Ausstellungsstücke aus jener Zeit auch nicht wie Sand am Meer. Insbesondere deshalb, weil die wissenschaftliche Archäologie die Funde am liebsten allesamt im Boden lassen würde, um sie für die Nachwelt zu bewahren. So klingt die Stellungnahme von Ulrich Himmelmann von der Generaldirektion Kulturelles Erbe schon beinahe wie eine Entschuldigung, dass man rund 150 Ausgrabungen jährlich durchführen müsse, weil die Fundorte zum Beispiel in Baugebieten liegen.

Das Prunkstück der kleinen Ausstellung, die auf 150 Quadratmetern Fläche 65 Exponate aus dem 4. Jahrhundert nach Christus vereint, ist der von der Kopenhagener Glyptothek zur Verfügung gestellte, fragmentierte Porträtkopf, der wahrscheinlich Valentinian I. darstellt und vermutlich in Rom gefunden wurde.

Mit der Schau sei der "Brückenschlag zwischen Weltpolitik der Antike und der regionalen Geschichte" gelungen", wie Museumsdirektor Alexander Schubert stolz erläutert. Gleichzeitig kann das Haus für sich in Anspruch nehmen, die erste Ausstellung über Valentinian I zusammengestellt zu haben und den weitgehend unbekannten römischen Kaiser damit aus dem Dunkel der Geschichte zu holen.

Info: Die Ausstellung ist von morgen bis zum 11. August 2019 zu sehen.