Bei der Kreistagswahl am Sonntag ist der Rhein-Neckar-Kreis in insgesamt 16 Wahlkreise eingeteilt. Dabei werden 88 Direktmandate vergeben. Die erste Kommune gibt dem jeweiligen Wahlkreis seinen Namen - also etwa Wahlkreis 1 Hemsbach. Da zuerst Europa- und Kommunalwahl ausgezählt werden, müssen sich die Parteien gedulden. Denn erst wenn alle Gemeinden eines Wahlkreises ihre Ergebnisse gemeldet haben, kann das Gesamtergebnis für diesen Wahlkreis errechnet werden. Mit dem Gesamtergebnis der Kreistagswahl wird deshalb erst im Laufe der kommenden Woche gerechnet - wenn alle 16 Wahlkreis-Ergebnisse vorliegen. Erst dann stehen auch jene Kandidaten fest, die über sogenannte Ausgleichsmandate ins Kreisparlament einziehen.

Nachfolgend die Wahlkreise mit den Einwohnerzahlen der Kommunen und der Gesamteinwohnerzahl des Wahlkreises.

> Wahlkreis 1: Hemsbach (Einwohnerzahl 12.014 ), Heddesheim (11.499 ) und Laudenbach (6280). Gesamteinwohnerzahl: 29.793. Sitze im Kreistag: 5.

> Wahlkreis 2: Weinheim, Einwohnerzahl 45.089. Sitze im Kreistag: 7

> Wahlkreis 3: Schriesheim (14.990 ), Dossenheim (12.453 ) und Hirschberg (9920). Gesamteinwohnerzahl: 37.363. Sitze im Kreistag: 6.

> Wahlkreis 4: Edingen-Neckarhausen (14.097 ), Ilvesheim (9158) und Ladenburg (11.576 ). Gesamteinwohnerzahl: 34.831. Sitze im Kreistag: 6.

> Wahlkreis 5: Eppelheim (15.230 ), Oftersheim (12.154 ) und Plankstadt (10.204 ). Gesamteinwohnerzahl: (37.588 ). Sitze im Kreistag: 6.

> Wahlkreis 6: Schwetzingen (21.484 ), Brühl (14.238) und Ketsch (12.760 ). Gesamteinwohnerzahl: 48.482. Sitze im Kreistag: 8.

> Wahlkreis 7: Hockenheim (21.738 ), Altlußheim (5987), Neulußheim (7038) und Reilingen (7553). Gesamteinwohnerzahl: 42.316. Sitze im Kreistag: 7.

> Wahlkreis 8: Walldorf (15.569 ) und St. Leon-Rot (13.645 ). Gesamteinwohnerzahl: 29.214. Sitze im Kreistag: 5.

> Wahlkreis 9: Sandhausen (14.984 ) und Nußloch (11.253 ). Gesamteinwohnerzahl: 26.237. Sitze im Kreistag: 4.

> Wahlkreis 10: Leimen, Gesamteinwohnerzahl: 27.043. Sitze im Kreistag: 4.

> Wahlkreis 11: Wiesloch, Gesamteinwohnerzahl: 26.740. Sitze im Kreistag: 4.

> Wahlkreis 12: Dielheim (8994), Malsch (3571), Mühlhausen (8490) und Rauenberg (8648). Gesamteinwohnerzahl: 29.703. Sitze im Kreistag: 5.

> Wahlkreis 13: Neckargemünd (13.340 ), Bammental (6538), Gaiberg (2360) und Wiesenbach (3149). Gesamteinwohnerzahl: 25.387. Sitze im Kreistag 4.

> Wahlkreis 14: Waibstadt (5751), Epfenbach (2416), Helmstadt-Bargen (3705), Neckarbischofsheim (4009), Neidenstein (1807), Reichartshausen (2071), Meckesheim (5178), Eschelbronn (2656), Lobbach (2367), Mauer (3992) und Spechbach (1725). Gesamteinwohnerzahl: 35.677. Sitze im Kreistag: 6.

> Wahlkreis 15: Sinsheim (35.476 ), Angelbachtal (5019) und Zuzenhausen (2212). Gesamteinwohnerzahl: 42.707. Sitze im Kreistag: 7.

> Wahlkreis 16: Eberbach (14.605 ), Heddesbach (470), Heiligkreuzsteinach (2605), Schönau (4479), Schönbrunn (2847) und Wilhelmsfeld (3189). Gesamteinwohnerzahl: 28.195. Sitze im Kreistag: 4. sha