Von Günther Grosch

Hirschberg/Weinheim. Die Aktiven des Weinheimer Serviceclubs Ladies Circle können es kaum fassen. Exakt 2153 Päckchen (Vorjahr: 1954) aus 40 lokalen Einrichtungen wurden von Kindergarten- und Schulkindern gepackt, um ab dem 30. November in einem langen Weihnachtspäckchenkonvoi auf große Fahrt zu gehen. Präsidentin Lucia Mugner vom Ladies Circle Club Weinheim und ihre Helfer von verschiedenen Round Tables haben genau nachgezählt.

Der alljährliche Konvoi bringt die Geschenke zu bedürftigen und Not leidenden Kindern in entlegene und ländliche Gegenden in Osteuropa. Selbst abgelegene Dörfer in Osteuropas Bergregionen werden angefahren, damit die Mädchen und Jungen, die in Armut und Trostlosigkeit groß werden, zu Weihnachten eine selten erlebte Überraschung erhalten. Mugner wird, wie schon im letzten Jahr, den Konvoi begleiten.

Von Wellblechhütten – zum Teil ohne Türen, ohne Strom und fließendes Wasser – hatte Lucia Mugner der RNZ damals berichtet. „Während wir uns in Deutschland allmorgendlich die Frage nach der richtigen Kleiderwahl stellen, besitzen Kinder dort zum Teil nur eine einzige Hose und einen einzigen Pullover“, so die LC-Präsidentin mit Blick auf „Kinder, die selbst im Winter barfuß auf Schnee und eiskalt gefrorenen Straßen herumlaufen“. Immer wieder stießen die Helfer auf ungläubiges Staunen, wenn sie die Geschenke vor Ort verteilten.

Die Mädchen und Jungen konnten es oft gar nicht fassen, dass sie Geschenke bekommen, berichtet Mugner von „bewegenden Momenten“, wenn sie den Inhalt der Päckchen präsentieren, „die fahrenden Engel in die Arme schließen und ihnen, mangels fehlender Sprachkenntnisse, mit Händen und Füßen danken und schöne Weihnachten wünschen.“

Bei der Aktion steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: „Kinder helfen Kindern“. Zum einen die Kinder, die zu Weihnachten beschenkt werden und zum anderen die Kinder, die ein eigenes gut erhaltenes Spielzeug auswählen, um es zu verschenken. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Einsammeln der Päckchen von den Kindergärten, Schulen und weiteren Sammelstellen begonnen, wo die Päckchenberge innerhalb kurzer Zeit in die Höhe und Breite gewachsen waren.

Auf mehrere Routen verteilt, machten sich die Helfer auf den Weg, um alle der etwa schuhkartongroßen Päckchen einzusammeln und zunächst nach Hirschberg zur Firma Goldbeck Süd zu bringen. Lobenswerte Unterstützung leisteten dabei die Möbelhauser Jäger (Birkenau) und Micasa (Weinheim), welche kostenlos Transporter zur Verfügung stellten. Die Firma Dachser übernahm anschließend den Palettentransport ins Zentrallager. Im Jahr 2001 war erstmals ein bundesweiter Weihnachtspäckchenkonvoi zunächst nur nach Rumänien gestartet. Das ständige Anwachsen des Spendenaufkommens in den Folgejahren ließ es zu, dass bald auch die Ukraine und Moldawien angesteuert werden konnten. Ladies Circle und Round Table in Weinheim unterstützen das Projekt seit zehn Jahren. „In diesem Jahr also ein kleines, aber erfreuliches Jubiläum“, so Lucia Mugner.

In der Goldbeck-Ausstellungshalle wurden die Päckchen nach Babys bis drei Jahre, Mädchen und Jungen von drei bis sechs, sechs bis neun sowie ab dem Teenageralter von elf bis 15 Jahren sortiert. Anschließend wurden sie in große Kisten gepackt, auf 21 Paletten gesetzt und auf Lastwagen verladen. Neben den Erwachsenen waren auch 15 „Young-Ladies“ und künftige „Round Tabler“ mit Feuereifer dabei. Vor allem der siebenjährige Leo und der neunjährige Adam lieferten sich gegenseitige „Einpackduelle“ und brachten es fertig, in jeweils nur sieben Sekunden einen Karton packungsfertig zu falten. Mittlerweile sind alle Päckchen, welche die Weinheimer und Bensheimer Serviceclubs gepackt haben, in der bundesweiten Sammelstelle in Koblenz angekommen. Von dort aus starten sie mit 45 Fahrzeugen und 254 Tourleitern, Dolmetschern, Ärzten und privaten Begleitern an Bord zu ihrer einwöchigen, mehrere tausend Kilometer langen Reise.

Im vergangenen Jahr waren es 156.237 Päckchen, die während der Aktion verteilt wurden. Seit dem Start 2001 fanden mehr als eine Million Päckchen dankbare Empfänger.