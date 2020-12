Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar/Cabo Delgado. Im März 2019 traf Zyklon Idai die Südostküste von Afrika. In der Region um die Küstenstadt Beira bis hin nach Simbabwe war die gesamte Infrastruktur zerstört. Im Rahmen eines Katastrophen-Einsatzes reiste der aus Mosambik stammende Heidelberger Paulino Miguel nach Beira. Er brachte Verbandsmaterial, Hygieneartikel und Geld mit, das Freunde und Bekannte gespendet hatten.

Kurz nach seiner Rückkehr musste er erfahren, dass ein zweiter Zyklon seine Heimatprovinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks getroffen hatte. Aus dem Willen heraus, nicht nur ohnmächtig aus der Ferne zuzuschauen, gründete er die Initiative Uthukumana Afrika, aus der inzwischen ein Verein wurde. Der Chor Manita Heidelberg organisierte spontan einen Solidaritäts-Gottesdienst mit Pfarrer Barth in der Kapellengemeinde Heidelberg. Es kamen rund 1400 Euro an Spenden zusammen, die für den Wiederaufbau einer stark zerstörten Schule in Beira verwendet wurden.

Paulino Miguel ist immer noch gerührt: "Ich habe eine wahnsinnige Welle der Solidarität erlebt. Nicht nur die ganzen Sachspenden, die mir mitgegeben wurden, sondern auch danach, als die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet hatte und aus der ganzen Region über 1500 Euro zusammenkamen. Mit dem Geld haben wir Familien und Kindern geholfen, die immer noch in Notunterkünften ausharren. Den Spendern, die mir ihre Kontaktdaten hinterlassen hatten, haben wir schon einen Bericht zukommen lassen. Bei den anderen möchte ich mich auf diesem Wege noch einmal bedanken."

Die Sorge um die alte Heimat aber blieb. Cabo Delgado ist reich an Rohstoffen. 2010 waren unter dem Meeresboden vor der Küste der Provinz gigantische Erdgasvorkommen entdeckt worden. Doch die arme Bevölkerung profitiert nicht von der wachsenden Öl- und Gasindustrie, die Jugend bleibt ohne Perspektive. Seit 2017 gibt es in der muslimisch geprägten Region einen Aufstand. Dürre, Hunger und Krankheiten als Nachwirkungen des Zyklons haben die Situation noch verschlimmert.

Paulino Miguel lebt in Heidelberg und hilft seiner alten Heimat.

Die Regierung hat Milizen, die nach Angaben der BBC in Verbindung zum "Islamischen Staat" (IS) stehen sollen, wenig entgegenzusetzen. Rund 2000 Menschen wurden in den letzten drei Jahren getötet. Weitere 400.000 sind auf der Flucht vor brandschatzenden, mordenden Banden. Obdachlos, von ihrem Land vertrieben, ausgeliefert.

Die Menschen fliehen in die Wälder oder retten sich in die Provinzhauptstadt Pemba. Die Bilder von ankommenden Schiffswracks mit Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet sind erschreckend. Die Unterstützer vor Ort haben keine Mittel, den Menschen zu helfen.

Paulino Miguel verfolgt die Berichte von Menschen, deren Angehörige massakriert und deren Dörfer abgebrannt wurden. Er hört von Verwandten, die geflohen sind und sich nicht verständlich machen können in Provinzen, deren Sprache sie nicht sprechen. Und er sorgt sich um die, von denen er schon lange nichts mehr gehört hat.

"Wenn ich die Bilder sehe und Berichte höre, schlafe ich schlecht. Wie soll ich meinen Kindern erklären, dass in Papas erster Heimat Menschen in einem Krieg sterben, dessen Ursachen sie nicht kennen und vor dem kein Entkommen ist? Tausende Kinder in ihrem Alter sind auf der Flucht und können nicht in die Schule gehen. Und die Auswirkungen der Corona-Pandemie kommen ja noch hinzu!"

Uthukumana heißt in der Sprache der Ethnie Makua im Norden Mosambiks "Zusammenkommen". Und so will der noch junge Verein nun erneut tätig werden und in der Rhein-Neckar-Region um Unterstützung werben.

Die Mitglieder wollen beschreiben, mit welchen (kleinen) Beträgen man die Situation von wenigstens einzelnen Menschen verbessern kann. Hierfür will der Verein auf Facebook jeden Tag Bilder und Geschichten von seinen Tätigkeiten und über die Situation in Cabo Delgado posten – bis Weihnachten. Dieser "Adventskalender" macht auf die schwierige Lage der Menschen und zugleich auf die Schönheit der gebeutelten Provinz aufmerksam.

Info: Spendenkonto: IBAN: DE 3967.2700.2400.4119 1801, Verwendungszweck "Uthukumana Hilfe für Mosambik". Spender, die eine Spendenquittung und einen Rechenschaftsbericht möchten, werden gebeten, bei der Überweisung ihre Adresse anzugeben. Die Facebookseite heißt Uthukumana Afrika @uthukumana.