Die NS-Glocke im Glockenturm der Kirche St. Jakob in Herxheim am Berg. Foto: Anspach

Herxheim am Berg. (cab) Der Gemeinderat von Herxheim am Berg muss in seiner nächsten Sitzung erneut über die Zukunft der sogenannten „Hitlerglocke“ abstimmen. Das bestätigte der Erste Beigeordnete des Weinbauortes, Gero Kühner, am Mittwoch auf Anfrage der RNZ.

Das Gremium hatte in seiner Sitzung beschlossen, dass die umstrittene Glocke im Turm der Jakobskirche hängen bleiben soll. Die Entscheidung fiel in geheimer Wahl. Bürgermeister Georg Welker hatte es vor der Abstimmung jedoch versäumt, die Gemeinderäte über das Wahlprocedere gesondert beraten und abstimmen zu lassen.

Nach RNZ-Informationen soll daher ein Einspruch gegen den Beschluss vorliegen. Die Abstimmung müsse wiederholt werden, so Kühner. Das sei aber eine „Formalie“.