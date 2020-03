Helmstadt-Bargen. (jou) Rückrufaktionen sind für Unternehmen eine Herausforderung, für den Verbraucher aber umso wichtiger. Wenn solche Rückrufaktionen mittelständische Betriebe betreffen, ist das noch einmal eine größere Aufgabe für die Firmen.

Nun muss die Firma Dekoback Muffinförmchen zurückrufen. Hierbei handelt es sich um Formen mit dem Namen "Frozen" und "Einhorn" der Charge 3128. Die Nummer befindet sich auf der Verpackungsrückseite. Bei diesen Förmchen wurde ein erhöhter Wert an 3-Chlor-1,2-Propandiol (3-MCPD) festgestellt. Dieser Stoff kommt zum Beispiel auch in Margarine, Brot und Backwaren vor. Genauso wie in Sojasoße und geräuchertem Fleisch.

Lydia Hilberer, Pressesprecherin von Dekoback, erklärt in ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass 3-MCPD im Grunde überall vorkommt, wo gereinigtes Pflanzenöl enthalten ist. Das Landratsamt sei auf die Firma zugekommen, weil bei dem besagten Muffinförmchen ein erhöhter Wert an 3-MCPD festgestellt wurde. Um wie viel dieser höher war, als der vorgegebene Faktor der europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, konnte Hilberer nicht sagen.

Die Behörde habe den Wert bei einer ihrer routinemäßigen Stichproben entdeckt, die an Förmchen überprüft wurden, die keinem Backvorgang ausgesetzt waren. Inwieweit der Stoff sich beim Backen auf die Lebensmittel überträgt, wurde nicht getestet.

Das Unternehmen hat darauf reagiert und die Förmchen aus dem Sortiment genommen. "Wir haben als erstes alles daran gesetzt, alle im Umlauf befindlichen Förmchen schnellstmöglich zurückzuholen", erklärt Hilberer. Den Rückruf wickelt Dekoback vor allem mit den Handelspartnern ab. Diese hätten die Förmchen bereits aus den Regalen und Lagern genommen. Wer bereits eines oder mehrer Förmchen der betroffenen Charge gekauft hat, kann diese entweder bei den Verkaufsstellen der Handelspartner oder direkt bei der Firma zurückgeben. "Wir tauschen die Förmchen je nach Wunsch entweder durch andere Produkte aus oder erstatten den Verkaufspreis", sagt Hilberer. Sie würden die zurückgegebenen Förmchen dann entsorgen.

Doch welche Konsequenzen zieht das Unternehmen daraus? Dekoback selbst stellt keine Produkte her, sondern lässt diese nach Firmenwunsch produzieren. "Den Aufträgen liegen jeweils umfassende Vertragswerke zugrunde", sagte die Pressesprecherin. Diese würden unter anderem auch regeln, dass die Firmen die empfohlenen Höchstwerte von Stoffen genau einhalten müssen. "Nun hat unser Lieferant sich nicht an die vertragliche Vereinbarung gehalten, weshalb wir in Zukunft unsere Muffinförmchen von einem neuen Partner herstellen lassen."

Info: Endkunden, die Förmchen bei Dekoback der Charge 3128 gekauft haben, können sich per E-Mail an order@dekoback.de oder unter Telefon 06262 / 926930 melden. Es ist aber auch möglich, bei der Firma in der Flinsbacher Straße 1 vorbeizukommen.

Update: Donnerstag, 12. März 2020, 18.30 Uhr

Stand: Sonntag, 26. Februar 2020, 6 Uhr