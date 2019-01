Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Heilbronner Grünflächenamt ist Lob gewohnt. Seit Jahren sorgt es dafür, dass der Slogan "Blühendes Leben" der Bundesgartenschau (Buga) schon längst in die Tat umgesetzt wird, oft genug mit avantgardistischen Ideen. Mit diesen will Heilbronn auch während der Buga zeigen, dass man rote Geranien und Stadtgrün auch nicht spießig inszenieren kann. Florale Elemente, grüne Erholungsoasen und eine "Florale Achse" sollen als verbindende Elemente zur Buga am Rande der Innenstadt auch für "Wohlfühlstimmung" in der Stadt sorgen. So sagt es Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG): "Da war es selbstverständlich, dass wir dieses Lebensgefühl auch in die Innenstadt bringen wollen".

Eines dieser verbindenden "Elemente" ist das Neckar-Wasser. Wer Heilbronn per Bahn erreicht, dann den Blick nach unten richtet, entdeckt kleine Fische als Wegweiser auf den Gehwegen. Diese sogenannten "Reverse Graffiti" entstehen mit dem Hochdruckreiniger und Schablonen durch eine "musterhafte" Entfernung des Straßenschmutzes.

Beim Blumenschmuck wird noch dicker aufgetragen. Auf der "Floralen Achse" vom Bahnhof bis in die Innenstadt wird der Überfluss blühen. Wer nach oben schaut, findet in den Bäumen der Kaiserstraße Riesen-Kunstblüten, selbst Brückengeländer verschwinden unter Blumen. Es werden Blumenkübel in Schiffsformen aufgestellt, Wimpelketten aufgezogen, groß dimensionierte Blumenampeln aufgehängt. Für Dekorations- und Werbebemühungen wurde der Etat der HMG um einen hohen sechsstelligen Betrag aufgestockt. Detailliertere Angaben gibt es nicht, wohl auch wegen eines vielfachen Sponsorings.

Das Bestreben, die Buga-Besucher in die Innenstadt zu holen, ist ein in kontrovers diskutiertes Thema, das man lieber unterm Deckel hält. Einerseits möchte man die erwarteten 2,2 Millionen ungern mit der City teilen, anderseits geht es um Nachhaltigkeit als wesentlichster Anspruch dieser Buga. Und das heißt, die Besucher sollen nach dem "Garten-schauen" auch wiederkommen. Nicht nur millionenschwere Straßen- und Brückenbau-Projekte sowie der neue Stadtteil Neckarbogen gehören zu dieser Nachhaltigkeit. Sie gilt auch für den Stadttourismus, denn der hat es nötig.

Immerhin: An den Gartenschau-Eingängen gibt es zusätzliche Info-Points, Einzelhändler und Gastrobetriebe wünschen sich aber noch mehr Anreize für einen Innenstadt-Besuch. Die Bemühungen, einen "City-Skyliner" als anlockende Attraktion in der Stadt beim Rathaus zu postieren, fand bei Stadträten viel Rückhalt, Oberbürgermeister Harry Mergel lehnt die Idee aber strikt ab. Ähnlich ging es dem gescheiterten Seilbahnprojekt. "City-Skyliner", also Gerüst-Türme, an denen sich Besucherrondelle in Schwindel erregender Höhe drehen, standen schon in europäischen Hauptstädten und bei vergleichbaren Anlässen - Mergel jedoch will keine "Rummelplatz-Atmosphäre" in der Stadt. Es gebe genügend andere Möglichkeiten, Heilbronn von oben zu betrachten. Dazu gehört der seit einem Jahr fahrende, knallrote Bus mit Aussichtsplattform, der mit einem kleinen Bruder im "Kreisverkehr" durch Heilbronn kurven wird und bis hinauf zum Wartberg fährt. Velotaxis, mit denen Besucher zwischen Innenstadt und Buga pendeln können, möchte Schoch durch Sponsoring kostenlos anbieten.

Die HMG hat sich seit Schochs Amtsantritt vor drei Jahren neu aufgestellt, das Angebot erweitert, unter anderem Erlebnisführungen ausgebaut bis hin zu Stadtführungen mit dem Kanu. Weitere Events, auch rund um den Wein, wurden geschaffen. Dass soll sich jetzt bei der Buga auszahlen. Das große Manko fehlender Hotelbetten besteht nicht mehr. In und um Heilbronn herum - also in Neckarsulm, Bad Wimpfen und Bad Rappenau - sind ansehnliche Hotel-Neubauten entstanden. Weitere 170 Gästezimmer wird das im Juli fertiggestellte Parkhotel im Stadtgarten bringen. Der Neubau, der ein Anbau an die Kongress- und Festhalle ist, kann erst dann auch als "Kongress-Hotel" funktionieren. Die Kongresse im Zusammenhang mit der Buga, etwa zu Gartenbau und Architektur, finden dennoch statt. Kongress-Buchungen für 2020 stehen schon im Kalender. Über Konzepte zur wenigstens zeitweisen Behebung der Leerstände in der Innenstadt wurde viel geredet, Konkretes gibt es noch nicht.

"Weil wir es können" steht als Werbeaufdruck auf den Kugelschreibern der HMG. Das wird Heilbronn beweisen müssen. Die HMG war Vorreiter nicht nur für neue Inhalte, sondern auch für ein neues Erscheinungsbild. Das dafür entwickelte Corporate Design wurde inzwischen von der Verwaltung übernommen, seit wenigen Tagen auch sichtbar im neuen Internetauftritt der Stadt. Welche Bedeutung für sie der durch die Buga erhoffte Tourismus hat, zeigt schon die Homepage. Hier muss man sich schon mit dem ersten Klick entscheiden, ob man auf "Rathaus" oder "Tourismus" geht.