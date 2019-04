Rhein-Neckar. (mare) Kleiner Defekt, gigantische Auswirkung: Ein durchtrenntes Kabel im Zuge der Sanierungsarbeiten hat am Montag zum Start nach den Ferien Chaos im Bahnverkehr ausgelöst. Verspätete Züge, komplette Ausfälle, wenig Infos: Bei den Reisenden herrschte Ärger. Die Reaktionen der RNZ-Leser im Überblick.

"Wer war oder ist alles heute betroffen? Bitte berichtet uns hier in den Kommentaren von euren Erfahrungen mit dem Bahn-Chaos in Region", wollten wir auf der RNZ-Facebook-Seite wissen.

"Mein Sohn musste heute Morgen nach Eppingen. Mit zehn Minuten Verspätung noch akzeptabel. Heute Mittag erst mal keinerlei Info am Eppinger Bahnhof, nach einer knappen Stunde warten hieß es, dass nach Heidelberg heute keine Züge gefahren sind und in nächster Zeit auch keine fahren ...", berichtet eine Leserin.

"Habe von Neckarsteinach bis nach Heidelberg über eine Stunde in der Bahn verbracht, nachdem ich das Chaos an Ostern überlebt habe", schreibt eine andere Nutzerin. "Anschluss natürlich verpasst. Laut App hatte die S-Bahn 2 Minuten Verspätung, als ich am Bahnhof war, stand quasi der frühere Zug noch dort 😅." Während der Fahrt sei dann öfter die Durchsage gekommen, dass es technische Probleme gebe. "Aber keine Info, wie lange wir brauchen. Ich weiß gar nicht mehr was ich dazu sagen soll, es ist leider zum Normalzustand geworden 😒."

Dieser User lässt einfach die Zahlen sprechen: "Vier Stunden gebraucht. Normal 1 1/4 Stunden." Eine Mutter berichtet: "Ich musste die Kinder in Waibstadt abholen und meine Schwägerin nach Neckargemünd fahren." Eine weitere Mami schreibt: "Unsre Kinder standen am Bahnsteig und mussten schauen, wie sie heimkommen auf der Strecke Heidelberg/ Sinsheim." Und weiter: "Ärgerlich war, dass es nicht mal ne Info gab, ob es jetzt zu spät wird oder ausfällt!" Ein drittes Erlebnis: "Unser Kids konnten gucken, wie sie in die Schule kommen."

Sogar Überregional hatte die Panne Auswirkungen: "Von Sinsheim nach Heibronn ... Sollte 7.13 Uhr abfahren, aber erst 7.56 Uhr gefahren", berichtet diese Nutzerin. "Mein Sohn kam zum Seminar in Stuttgart eine halbe Stunde zu spät." Ihre "Reise" zwischen Worms und Frankenthal schildert diese Leserin - und nimmt es noch mit ein wenig Humor: "Zwei Stunden gebraucht, wo ich normal 30 Minuten brauch 😅." Sie berichtet: "Standen alle am Bahnhof und keiner wusste, wie man weiter kommen soll ... der Ersatzverkehr war voll und man wusste nicht, wann er fährt und wo. Und wie man dann weiter kommt."

"Liebe Deutsche Bahn", wendet sich eine Nutzerin direkt an das Unternehmen. "Ich habe teilweise Verständnis - technische Störungen passieren. Es wäre nur nett gewesen, wenn wenigstens Durchsagen gekommen wären oder Zugausfällen angeschrieben worden wären." Außerdem müsse man doch dann wenigstens in der Lage sein, Busse zu organisieren. "Reisende am Bahnhof ohne Informationen stehen zu lassen, ist wirklich keine feine Art."

Ein User verteidigte aber auch die Bahn. "Ich will jeden von euch, der hier meckert, sehen, wie er zigtausend Züge störungsfrei und exakt auf die Minute koordiniert ... Dinge gehen nunmal kaputt. Oder unvorhersehbare Dinge geschehen. Ist ärgerlich, aber ist halt so, in den meisten Fällen ist die DB ja nicht schuld."