Mauer/Rhein-Neckar. (cm) Erlischt die vor sich hinschwelende Brandschutz-Affäre oder flammt sie erst richtig auf? Also werden die Ermittlungen eingestellt oder kommt es tatsächlich zu einem Strafbefehl oder gar einer Anklage? Eigentlich sollte das Verfahren bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft noch in diesem Herbst abgeschlossen werden.

Doch auch wenn dieser schon weit fortgeschritten sei, laufen die Ermittlungen noch weiter. Dies bestätigte Thomas Bischoff, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, auf RNZ-Anfrage. Es ist "nunmehr aber mit einiger Gewissheit" davon auszugehen, dass bis Mitte Januar 2021 eine Entscheidung getroffen wird.

Vor über zwei Jahren hatten Ermittler das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das Rathaus der Gemeinde Mauer und Privatwohnungen durchsucht. Der Verdacht damals bei sieben aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern des Landratsamtes: Untreue. Sie sollen Gemeinden für die Erarbeitung von Brandschutzgutachten gezielt Firmen empfohlen haben. Die aktiven Bediensteten bestreiten laut Landratsamt die Vorwürfe. Sie waren zuletzt wegen der Unschuldsvermutung auch weiterhin im Dienst.

Ihren Ursprung haben die Ermittlungen in der Elsenztalgemeinde Mauer. Diese hatte einen 10 000-Euro-Auftrag für ein Brandschutzkonzept für die über 50 Jahre alte Sport- und Kulturhalle an den günstigsten Bieter, die Firma BBD Brandschutzberatung aus Schönbrunn bei Eberbach, vergeben. Das Unternehmen soll nach RNZ-Informationen in enger Verbindung zu einer Person stehen, gegen die ermittelt wird.

Update: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 19.34 Uhr

Brandschutz-Affäre vor dem Abschluss

Rhein-Neckar. (cm) In der sogenannten Brandschutz-Affäre stehen die Ermittlungen offenbar kurz vor dem Abschluss. Dies geht aus einer Anfrage der RNZ bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft hervor. "Das Ermittlungsverfahren ist weiterhin nicht abgeschlossen", teilte der Erste Staatsanwalt und Sprecher der Behörde, Thomas Bischoff, mit. "Wir sind derzeit aber zuversichtlich, dass dies noch in diesem Herbst der Fall sein wird."

Update: Freitag, 9. Oktober 2020, 18.34 Uhr

Rhein-Neckar. (cm) Auch zwei Jahre nach der Durchsuchung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, des Rathauses der Gemeinde Mauer und von mehreren Privatwohnungen ist die Brandschutz-Affäre noch nicht abgeschlossen. Sie schwelt weiter, ein Ende ist derzeit noch nicht in Sicht. "Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen", teilt der Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, Thomas Bischoff, nun auf RNZ-Anfrage mit. Zuletzt hatte es geheißen, dass mit einem Ergebnis "nicht vor Juli" zu rechnen sei.

Immer wieder kam es zu Verzögerungen in dem Verfahren. So hatte die Verteidigung wegen der Komplexität des Ermittlungsverfahrens "großzügige Fristverlängerungen" für Stellungnahmen der Betroffenen erbeten, die auch gewährt wurden. Und dann kam die Corona-Krise, die für weiteren Aufschub sorgte – so auch zuletzt: "Im Wesentlichen dürfte es den mehrere Monate langen coronabedingten Einschränkungen des Dienstbetriebes zuzuschreiben sein, dass der Verfahrensabschluss sich verzögert", so Staatsanwalt Bischoff.

Update: Dienstag, 4. August 2020, 18.49 Uhr

Die Brandschutz-Affäre schwelt weiter

Die Ermittlungen laufen noch - Ergebnis nicht vor Juli

Von Christoph Moll

Rhein-Neckar. Noch immer ist das Ermittlungsverfahren wegen Untreue gegen sieben Mitarbeiter des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises nicht abgeschlossen. Dies teilte der Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, Thomas Bischoff, nun auf RNZ-Anfrage mit. Mit einem Ergebnis sei nicht vor Juli zu rechnen, so Bischoff weiter. Die Brandschutz-Affäre schwelt also weiter.

Verteidigung forderte "großzügige Fristverlängerungen"

Zuletzt hatte die Verteidigung wegen der Komplexität des Ermittlungsverfahrens "großzügige Fristverlängerungen" für Stellungnahmen der Betroffenen erbeten, die auch gewährt wurden. Ein Grund für die weitere Verzögerung sei nun "die durch die Corona-Pandemie verursachte Einschränkung des Dienstbetriebes der Staatsanwaltschaft Heidelberg", so deren Sprecher Bischoff.