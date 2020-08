Seit vier Jahren gibt es in Mannheim eine Ermittlungsgruppe der Polizei, die gegen die Poser-Szene vorgeht. An den Autos werden häufig die Auspuffanlagen manipuliert, sodass die Boliden ordentlich Krach machen. Damit wollen die Poser Eindruck schinden. Foto: Anspach

Heidelberg/Mannheim. (pol/lyd) Unnötiges Umherfahren, widerrechtliches Parken auf Anwohnerparkplätzen und aufgedrehte Musikanlagen stellen besondere Probleme im Bereich des Heidelberger Neckarvorlands dar. Wie die Polizei mitteilt, setzt sie hier weitere Schwerpunkte, um noch gezielter gegen Lärmende vorzugehen. "Egal ob in den Mannheimer Quadraten oder dem Heidelberger Neckarvorland: Poser und lärmende Autofahrer sind für Anwohner und Andere störend", sagt Polizeipräsident Andreas Stenger.

Um den Lärmpegel am Heidelberger Neckarufer herunterzudrehen, hatte die Polizei Maßnahmen angekündigt. So kontrollierten die Beamten in der Nacht auf Samstag im Bereich der Uferstraße den fließende Verkehr. Dabei wurden neben mehreren Pkw auch andere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und E-Scooter angehalten. Ein betrunkener Rollerfahrer wurde aus dem Verkehr gezogen. Zudem wurde ein Autofahrer wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Alle Kontrollierten wurden hinsichtlich der polizeilichen Maßnahmen sensibilisiert. Mehrere Radaumacher, die sich dabei unter den Nachtschwärmern befanden, wurden dabei gezielt zur Räson gebracht. Auch in Zukunft wird die Polizei im Bereich des Neckarvorlandes, insbesondere nach Mitternacht, Verkehrsteilnehmer kontrollieren und Feiernde zur Rücksichtnahme auffordern. Maßnahmen, wie das Einschalten der Stresserbeleuchtung - sehr heller Scheinwerfer - hatte nicht den gewünschten Effekt gehabt.

Auch in Mannheim ging die Polizei in der Nacht auf Samstag gegen Poser und überlaute Autofahrer vor. 16 Pkw waren auffällig laut. Sechs von ihnen wurden aus dem Verkehr gezogen, weil aufgrund technischer Veränderungen, unter anderem von Abgasanlagen, die Betriebserlaubnis erloschen war. Drei Poser-Autos wurden sichergestellt. Insgesamt wurden 14 Fahrer angezeigt - unter anderem wegen unnötigen Lärms, zu hoher Geschwindigkeit und anderen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. "Die Bilanz zeigt einmal mehr, dass auch in Mannheim nach wie vor die Maßnahmen der Ermittlungsgruppe Poser von hoher Bedeutung sind und auch künftig intensiv fortgesetzt werden - das selbstverständlich nicht nur am Wochenende", so der Polizeipräsident.