Von Carsten Blaue

Heidelberg. Amaline Ritter und Jakob Bednarz hatten abends was vor. Feiern mit Freunden im kleinen Kreis. Was Corona eben erlaubt. Daniel Knee hatte dagegen gar nicht viel geplant zum Jahreswechsel. 2021 sei schließlich anstrengend genug gewesen, sagte der stellvertretende Leiter der ökumenischen Bahnhofsmission im Heidelberger Hauptbahnhof. Gemeinsam mit den beiden FSJlern war er am Silvestertag noch zum Dienst eingeteilt. Die RNZ hat die Drei besucht.

Um 10 Uhr ging die Tür auf. Draußen warteten schon die ersten auf einen heißen Kaffee. Alle können zur Bahnhofsmission kommen. Jung, alt, arm, reich. Und längst nicht nur Reisende sind es, die Wärme und Rat suchen und manchmal einfach nur ein offenes Ohr. Die Einrichtung, getragen seit 1995 von der Trägergesellschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg und vom Heidelberger Caritasverband, steht für jeden offen. Die "klassische Klientel", so Knee, seien "emotional und materiell Benachteiligte". Viele Alleinstehende, oft männlich, im Alter ab 50 und zunehmend Senioren.

Der Mann, der zu Hause nicht mal mehr Licht hat, die Nachbarn aber nicht belästigen will. Die junge Frau, die bis Weihnachten 2020 oft da war und für die das Team bis Februar 2021 noch ein kleines Weihnachtsgeschenk aufbewahrt hatte – bis es erfuhr, dass sie im Krankenhaus verstorben ist. "Das war hart für uns", erinnerte sich Knee jetzt. Es gibt aber auch Episoden wie jetzt an Heiligabend.

Ein türkischer Vater stieg aus dem Zug von Ulm nach Dortmund, um am Automaten auf dem Bahnsteig etwas zu kaufen. Der Zug fuhr ohne ihn ab, Frau und Kinder noch an Bord. "Danach war er erst etwas apathisch", erzählte Knee. Die Bahnhofsmission half ihm, eine Fahrkarte zu kaufen, und sorgte dafür, dass er in Mannheim umstieg, um seiner Familie nachzureisen. Eine Geschichte von so vielen, die sich gerade am 24. Dezember ereignet haben.

Heiligabend sei der schönste Tag am Bahnhof, meinte Bednarz. Knee und Ritter widersprachen ihm nicht. Auf jeden Fall sei es ein außergewöhnlicher Tag, so der stellvertretende Leiter. Auch dieses Mal war das so, selbst wenn es die traditionelle Weihnachtsandacht im Bahnhof wieder nicht gab. "Sonst kommen viele ja extra deswegen hierher, um den Posaunenchor zu hören. Viele Passanten bleiben stehen." Doch Corona ließ das erneut nicht zu.

"Da fehlte schon was", so Knee. Umso froher war er, dass nachmittags Pfarrer Matthias Schärr, Vorstandsmitglied der Evangelischen Stadtmission Heidelberg, und Heidelbergs Caritas-Diakon Andreas Korol mit durch den Bahnhof gingen, um mit den Menschen zu sprechen. "Das war sehr schön", sagte Knee. Und um Weihnachten nicht ganz ausfallen zu lassen, ließ die Bahnhofsmission noch einen Kartengruß drucken, der an Reisende verteilt wurde. "Für viele war das eine schöne Geste."

Alleine über 200 Kontakte im Bahnhof und an den Gleisen zählte Knee an Heiligabend, an dem insgesamt bis zu sieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus seinem Team Dienst hatten. "Es war schon viel, zumal auch ein paar Züge ausgefallen sind. Ich bin 13 Kilometer gelaufen an diesem Tag und bin abends daheim einfach eingeschlafen." Die Anstrengung an Weihnachten, sie steht exemplarisch für das ganze Jahr 2021. Die Statistik belegt: Es war viel mehr los als 2020. Die Werte überraschten Knee dann aber doch.

Denn die Zahl der Kontakte stieg fast um 60 Prozent auf 15.449 und erreichte annähernd wieder das Niveau von 2019 – also aus Zeiten vor der Pandemie. Das gilt auch für die Anzahl der Aufenthalte in den Räumen der Bahnhofsmission oder davor, die um über 77 Prozent auf 10.709 anwuchs. "Da waren wir fast am Limit. Es ist wieder viel mehr los", so Knee. "Und auch der Reiseverkehr hat deutlich zugenommen. 2020 waren ja alle mehr selbstisoliert und hatten panische Angst." Einen weiteren Grund für die rasanten Anstiege sah er darin, dass in den Monaten Oktober und November wieder regulär bis zu zwei Personen in der Bahnhofsmission betreut werden durften. "Das Räumliche und Persönliche zu haben, hat allen sehr gutgetan", sagt Knee.

Traurig über den ruhigen Silvesterdienst war er jetzt aber trotzdem nicht: "Da war ich sehr froh. Silvester ist ja sowieso eher ein Tag wie jeder andere hier. Anders als Weihnachten". Den "relativ entspannten" Jahreswechsel führte er auch auf das milde Wetter zurück. Da suchten weniger Bedürftige die Wärme des Bahnhofs. Auf diesem gehören die Reisehilfen eigentlich schon immer zu den klassischen Aufgaben einer Bahnhofsmission. Dass auch diese im Jahr 2021 wieder mehr wurden (2942 insgesamt, plus 60 Prozent), freute Knee daher besonders. "Das ist eine schöne Abwechslung für uns." Zudem sprechen die Mitarbeitenden die Menschen wieder vermehrt direkt an im Bahnhof.

Bei der Bahnhofsmission nennen sie das den "aufsuchenden Charakter" ihrer Arbeit. Corona hat diesen natürlich erschwert. Mit Maske und Abstand kommt man nicht so leicht in Kontakt. Und dann ist da ja noch die neue Variante: "Vor Omikron habe ich schon Bammel", räumte Knee ein. "Ich habe Sorge, dass es uns auch mal trifft und es Auswirkungen auf den Betrieb hat – auch wenn wir uns testen und alle Hygieneregeln einhalten." Er habe vorsorglich schon mal einen Notfallplan geschrieben. Zumal das Risiko schon da ist und quasi vor der Tür steht: "Rund 50 Prozent unserer Gäste sind nicht abstands- und hygienekonzeptfähig".

Außerdem gehörten einige Mitarbeitende zu Risikogruppen. Neben den beiden jungen Leuten im Freiwilligen Sozialen Jahr und Knee sind noch vier weitere Hauptamtliche sowie rund 25 Ehrenamtliche in der Bahnhofsmission tätig. Jüngere, Ältere, mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. "Wir sind da breit aufgestellt, und das müssen wir auch sein für unsere Arbeit. Wir halten zusammen, passen auf uns auf und tauschen uns regelmäßig aus. Daher läuft es so gut", sagte Knee, der zum Schluss noch der Deutschen Bahn (DB) danken wollte: "Dafür, dass sie alles mitträgt, was wir hier tun. Indem wir unsere Gäste versorgen, muten wir allen im Bahnhof schon etwas zu. Und die Deutsche Bahn steht da voll hinter uns." Zudem stelle die DB mehr Sicherheitspersonal ein. Das zeige mehr Präsenz, und der Austausch mit der Bahnhofsmission sei viel besser.

Wenn jetzt nur noch der Umbau der Aufzüge zügiger gehen würde. Da stockt es. "Für uns ist das schwer. Wir müssen zum Beispiel mit Rollstuhlfahrern vom Gleis durch den Versorgungstunnel. Und einen Kinderwagen über die Treppe zu tragen, ist auch nicht einfach." Danach lässt man sich dann auch schon mal erschöpft in das Sofa in der Bahnhofsmission fallen, die für viele Menschen in Not ein Ort der Hoffnung ist.