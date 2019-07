Heddesheim. (pol/mare) In Heddesheim in der Poststraße ist es am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Dieser wiederum griff auf den Dachstuhl über, wie die Polizei mitteilt.

Dabei wurde ersten Informationen zufolge mindestens eine Person verletzt. Die Rettungskräfte sie mit einem Großaufgebot im Einsatz.