Die Bauhofmitarbeiter Hansjürgen Mai, Markus Biste und Mike Angione (v.l.) bauen in der Karlsruher Straße Sinkkastenfilter in die Kanalisation ein. Foto: Lenhardt

Hockenheim. (RNZ) In letzter Zeit haben einige Hockenheimer die Nase gerümpft. Kanalgestank dämpfte ihre Laune. Die Stadtverwaltung hat deshalb jetzt die Initiative im Kampf gegen die ungewollten "Grüße aus der Unterwelt" ergriffen. Binnen kürzester Zeit wurde eine Lösung gefunden – der Einbau von Aktivkohlefiltern in die Kanalisationsschächte. Die Schmutzfracht im Siedlungs- und Gewerbeabwasser führte vor allem in den warmen Sommermonaten zu unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation.

Auch in der Stadtverwaltung hatte "man die Nase voll", als sich Anwohner über die Gerüche beschwerten und die CDU-Gemeinderatsfraktion deshalb einen Antrag stellte. "Wir mussten handeln", erinnert sich Reiner Lenz von der Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung. Die Tiefbauexperten kannten die Gründe des Ungemachs. "Organische Verbindungen mit Schwefel, Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenwasserstoffen bilden einen Cocktail, der schon nach kurzer Verweildauer im Kanal zu Emissionen wie Gerüchen führt", erläutert Reiner Lenz.

Relevant sei dabei die Temperatur im Kanal: je höher, desto größer der Effekt. Besonders anorganische Substanzen wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff würden auffallen. "Sie machen den typischen Abwassergeruch aus", weiß Lenz. Von anderen Gemeinden war bekannt, dass diese bereits mit Aktivkohlefiltern in den Schachteinlässen experimentiert hatten. Es gibt – je nach technischem Ansatz – Unterschiede in der Art und Wirksamkeit.

Lenz und seine Kollegen haben sich früh sachkundig gemacht. "Aus notwendigem Anlass und auch zum Testen erwarben wir bereits vor vier Jahren einige Coalsi-Filter", so Lenz weiter. Sie wurden in den Schachteinlässen und seitlichen Straßeneinläufen der Landauer Straße verwendet. "Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht." Seitdem habe es keine Beschwerden mehr gegeben.

Für den derzeit "geruchsintensiven Bereich" in der Karlsruher Straße haben die Experten einen Bedarf von rund 60 Einsätzen ermittelt. Nicht nur wegen der guten Filterwirkung griffen sie wieder zu Coalsi. Ulrich Bethge vom Hersteller erklärt, was das System ausmacht. "Der Clou sind die natürlichen Mikroorganismen", verrät er. "Sie verstoffwechseln die häufigsten Geruchsbildner."

Die Kulturen stammen aus dem eigenen Labor. "Sie fressen den Gestank auf", ergänzt er. Damit wirken die Filter auf biologische Art und Weise, doch nicht nur: Zwei weitere Stufen sind eingebaut, die mechanisch und chemisch filtern. Wichtig ist die Einlage aus Aktivkohle.

Der poröse, feinporige Kohlenstoff wirkt katalytisch und neutralisiert dadurch viele Geruchsbestandteile. "Wir erreichen mit diesen Filtern einen praktisch vollständigen Geruchsrückhalt", sagt Ulrich Bethge.

Der Hersteller nennt seinen Ansatz Dreifach-Hybridfilterung. Auch in Großanlagen wie für kommunale Klärwerke oder in der Industrie kommt das Verfahren zum Einsatz. Den Einbau in den Kanal in der Karlsruher Straße bewerkstelligten Reiner Lenz und seine Kollegen vom Bauhof der Stadt Hockenheim in Eigenregie.

Rund zehn Minuten waren pro Stück veranschlagt. Noch schneller ging der Wechsel der Filtermatten, wenn diese ihre Lebensdauer erreicht haben. "Wir rechnen mit Standzeiten von bis zu drei Jahren", sagt Ulrich Bethge mit Verweis auf die individuellen Einsatzbedingungen. Die Filter sind weder human-, pflanzen- noch tierpathogen und gesundheitlich unbedenklich. Filtermatten sind einfacher zu handhaben als etwa Tabletten wie in anderen Systemen. "Obendrein ist die Lagerhaltung einfacher", ergänzt Reiner Lenz.

Die Experten der städtischen Tiefbauabteilung sehen in den Filtern auch einen Beitrag zur Kostenersparnis. Denn je nach Art können Geruchsstoffe auf Dauer dem Kanalbauwerk und den technischen Anlagen schaden. Ursache dafür ist die von Schwefelwasserstoff verursachte mikrobakteriell induzierte Korrosion, die oft teure Sanierungen nötig machen. Die Filter fungieren damit nicht nur als "Geruchskiller", sondern auch als vergleichsweise preiswerte Maßnahme zur vorbeugenden Instandhaltung im Kampf gegen die "Grüße von unten".