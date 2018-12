Rhein-Neckar. (pol/mare) Bei länderübergreifenden Kontrollmaßnahmen haben Zivilfahnder am Montag mutmaßliches Diebesgut im Wert von über 130.000 Euro sichergestellt und mehrere Menschen festgenommen. Zwei Tatverdächtige sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei mit.

Beamte aus Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und Hessen nahmen bei dem Einsatz insbesondere reisende Straftäter auf südhessischen Autobahnen im Visier. Rund 100 Fahrzeuge und über 160 Personen wurden dabei überprüft.

Auf der Autobahn A67 bei Lorsch nahmen die Zivilfahnder einen 26 und einen 30 Jahre alten Mann fest. Ihr Fahrzeug wurde gegen 14.20 auf einem Tank- und Rastplatz kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Wagens des 26-Jährigen entdeckten Beamten hochwertiges zahnmedizinisches Gerät, für dessen Herkunft der Mann unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben machte. Da der Verdacht bestand, dass die Geräte aus einem Diebstahl stammen, wurde der 26-Jährige vorläufig festgenommen. Der 30-Jährige wurde später im Rahmen einer Fahndung in der Krimhildstraße in Lorsch gefunden. Beide kamen zunächst in Polizeigewahrsam. Ermittlungen ergaben, dass die sichergestellten Gegenstände, die einen Wert von rund 130.000 Euro haben, Anfang Dezember bei einem Einbruch in Bodman-Ludwigshafen entwendet wurden.

Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle für die beiden Männer, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Beide sitzen jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Ebenfalls festgenommen wurden ein 28 und ein 34 Jahre alter Mann sowie eine 35-jährige Frau. Die Beamten hatten das Trio gegen 14.15 Uhr auf der Autobahn A5 bei Weiterstadt gestoppt. In ihrem Auto entdeckten die Polizisten vier mit Zigaretten, Kaffee und Whiskey gefüllte Einkaufstüten im Gesamtwert von rund 1700 Euro aufgefunden.

Zudem stellten die Polizeistreifen im Wagen sowie bei der Durchsuchung der Frau Diebeskleidung, zwei sogenannte "Klau-Bodys", sicher. Ermittlungen ergaben, dass die Waren nach ersten Erkenntnissen aus einem Diebstahl aus Schifferstadt stammen, der ungefähr eine Stunde her war. Das Trio wurde festgenommen und ein Verfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet.