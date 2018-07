Plankstadt. (stek) Für Plankstadt ist es ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. 5,8 Hektar umfasst das nun erschlossene Gewerbegebiet Areal II. Zwar weiß Bürgermeister Nils Drescher, dass es einen durchaus beachtlichen Landschaftsverbrauch gebe. Doch auf der Habenseite stünden über 200 Arbeitsplätze und steigende Steuereinnahmen. "Der Entschluss des Gemeinderates, das Gewerbegebiet zu erweitern ist daher richtig und notwendig", freute sich Nils Drescher.

Wie notwendig das ist, zeigt die Vermarktungsbilanz. Von den zehn Bauplätzen sind bereits acht verkauft, und bei den beiden letzte stehe dessen Protokollierung in Kürze an. Angesichts dessen sieht aus kommunaler Sicht auch die Investitionsbilanz äußerst erfreulich aus. Den Erschließungskosten von 1,9 Millionen Euro stehen Einnahmen in Höhe von rund 7,2 Millionen Euro gegenüber. "Macht für die Gemeinde einen Reinerlös in Höhe von 5,3 Millionen Euro", so der Bürgermeister. Viel wichtiger als dieser kurzfristige Ertrag sind Drescher aber die nachhaltigen Folgen.

An erster Stelle nannte er die Arbeits- und Ausbildungsplätze. Aber auch die jährlichen Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern seien wichtig Faktoren für die Entscheidung, dieses Gebiet als Gewerbefläche zu entwickeln - würden sie doch den Gestaltungsanspruch für die Zukunft finanziell untermauern. Sichtlich erfreut begrüßte der Bürgermeister auch einige Unternehmer, die hier in den kommenden Monaten ihre neuen Betriebsstätten eröffnen.

Die Firma Wiegel etwa, tätig im Bereich Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung, steht kurz vor dem Spatenstich, und das Metallverarbeitungsunternehmen Hald hat zur Einweihung des Gewerbegebiets die Baugenehmigung bekommen. Auch der Lastwagenbauer Scania baut hier eine Werkstatt. "Wir sind sehr zufrieden", sagte der Bürgermeister.