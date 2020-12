Heidelberg. (cab) Der Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald des Naturschutzbundes (Nabu) fordert, den Verbrauch neuer Flächen in der Region zu stoppen. Zudem widerspricht der Nabu der Darstellung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Metropolregion Rhein-Neckar, dass rund 450 Hektar für potenzielle Gewerbeflächen noch gesucht werden müssten, um den zusätzlichen Bedarf in einem Umfang von 1500 Hektar bis zum Jahr 2035 decken zu können. Der Nabu macht dagegen eine andere Rechnung auf: "Wir haben 800 Hektar Gewerbefläche zu viel", sagte Bezirksverbandsgeschäftsführerin Christiane Kranz gegenüber der RNZ.

IHK und Nabu interpretieren die Ergebnisse der vom Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) in Auftrag gegebenen Regionalen Gewerbeflächenstudie also komplett gegensätzlich. Im 214 Seiten starken Abschlussbericht der Studie steht, dass der Gewerbeflächenbedarf von 1500 Hektar als Maximalwert zu interpretieren sei. Ob dieser Bedarf zu einem entsprechenden Angebot am Gewerbeflächenmarkt führt, hängt laut der Studie nicht nur davon ab, ob die Flächen bereitgestellt werden. Sondern auch von politischen Weichenstellungen. Und diese dürften künftig stärker von umweltpolitischen Zielen geprägt sein, vermutet der Abschlussbericht. Dieser kommt daher zu der Erkenntnis, dass es eher weniger werden dürften als die 1500 Hektar, nämlich rund 1200.

Dennoch legt die Studie für weitere Aspekte den höheren Wert zugrunde. Dieser sei von IHK, Kommunen und Unternehmen gewünscht, kritisiert Kranz. Dabei sei die Differenz von 300 Hektar nicht unerheblich. Aussagen der IHK zum Flächensparen seien "Lippenbekenntnisse", so die regionale Nabu-Geschäftsführerin. Sie moniert zudem, dass die Studie rund die Hälfte der Flächenpotenziale einfach kürzt – unter der Annahme, dass diese gar nicht marktfähig seien. In der Studie finde sich dafür aber kein einziger Beleg. Der Nabu rechnet jedenfalls so: Geht man davon aus, dass bereits gut 2000 Hektar Gewerbefläche in der Metropolregion Rhein-Neckar fertig ausgewiesen sind, der realitätsnahe Bedarf aber nur rund 1200 Hektar umfasst, dann seien das eben 800 Hektar mehr als nötig.

Zumal die Flächen, denen die Marktfähigkeit abgesprochen wird, gar nicht zurückgenommen würden. Außerdem, so Kranz, sei ja noch gar nicht absehbar, wie sich der Gewerbeflächenbedarf nach Corona entwickelt. Ferner würden sich schon jetzt alle bekannten Erweiterungswünsche für neue Gewerbegebiete in der freien Feldflur befinden. Besonders betroffen seien hier Gebiete, in denen vom Aussterben bedrohte Arten leben, wie Hamster, Hauben- und Feldlerche, Steinkauz und Rebhuhn. Zudem habe der Boden neben dem Artenschutz auch Funktionen bei der Wasserspeicherung und der CO2-Aufnahme – ganz abgesehen von der Landwirtschaft.

Also will der Nabu, dass der Grund und Boden der Region flächensparend genutzt wird. Bauen in die Höhe, nicht in die Breite, Gewerbegebiete sowie Konversionsflächen weiterentwickeln: Das sind die Forderungen der Naturschützer. Sie kritisieren auch den Verband. Kranz sagt, die Prioritäten des VRRN seien eindeutig: "Als erstes wird eine Gewerbeflächenstudie erstellt, und alle anderen Belange müssen sich unterordnen. Es wäre mal interessant, die Sache von der anderen Seite anzugehen. Als erstes wird eine Biotopverbund-Studie in der Metropolregion erstellt, und alle Wünsche nach Flächenverbrauch haben sich danach zu richten."

Kranz’ Realität sieht allerdings so aus, dass sich die Naturschutzorganisationen zwar stets im Zuge der Beteiligung sogenannter "Träger öffentlicher Belange" zu Planungen des Regionalverbands äußern dürfen. "Zum großen Teil werden die Inhalte der Naturschutzstellungnahmen jedoch nicht berücksichtigt." Kranz würde sich wünschen, dass das in Zukunft anders wird. Sie habe aber den Eindruck, dass "Natur" in der Region nur als Naherholungsgebiet und als Kulisse für den Tourismus wahrgenommen werde. Wenn überhaupt, komme erst danach das Interesse für den Artenschutz und Biotope. An die "politischen Weichenstellungen", welche die Studie prognostiziert, scheint Kranz also nicht recht zu glauben.