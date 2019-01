Verfolgen eine neue Spur: Horst Müller (l.) und Mario Schmiedicke (r.) mit Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus bei der Präsentation des Modells der Lok "Der Rhein". Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Germersheim/Philippsburg. Die einen sprachen von "einem Desaster", andere vom "geplatzten Lebenstraum". Der Schock saß tief bei allen Beteiligten, die teilweise seit Jahrzehnten nach einer 1852 im Rhein versunkenen Lokomotive fahndeten. Im Oktober hatten die am Projekt beteiligten Wissenschaftler, Unternehmen und "Jäger des verlorenen Schatzes" überraschend erklärt, dass sie sich geirrt hätten und sich in dem Fluss bei Germersheim und Philippsburg doch nicht die seinerzeit in den Fluss gestürzte, unter rund 3000 Tonnen Kies, Sand und Geröll vermutete Dampflok befinde. Die Suche schien spektakulär gescheitert.

Doch jetzt gibt es eine neue Spur zu der Dampflokomotive, die unter Fachleuten als die bundesweit älteste noch erhaltene und eine der ältesten weltweit gilt. Wie die Lok-Jäger mitteilten, sind vor 50 Jahren am ursprünglich vermuteten Fundort schon einmal Taucher im Einsatz gewesen. Diese seien 1968 bei der Bergung eines dort gesunkenen Binnenschiffes auf ein großes, metallisches Hindernis gestoßen.

Das mit Kies beladene Schiff, so die Aufzeichnungen, sank bei Rheinkilometer 387. Die versunkene Dampflok war zuletzt etwa bei Kilometer 386 vermutet worden. "Dies ist eine neue und durchaus sehr interessante Spur, der wir auf jeden Fall nachgehen werden", sagte Volker Jenderny, einer der Lok-Jäger vom Eisenbahnmuseum Darmstadt, und ergänzte: "Schon kurz nach der Hiobsbotschaft gab es eine Welle des Zuspruchs aus ganz Deutschland. Wir sollen ja auf keinen Fall aufhören, nach der Lok zu suchen." Zudem seien viele ernste, aber auch lustige Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Zahlreiche eisenbahnbegeisterte Menschen forschen seit Jahrzehnten nach der 20 Tonnen schweren Dampflokomotive mit dem Namen "Der Rhein" aus der Karlsruher Maschinenfabrik Kessler, die vor 166 Jahren bei der Überführung von Karlsruhe nach Köln bei einem Unwetter und starker Strömung im Rhein versank.

Bevor die Bergungsaktion große Schlagzeilen machte, war sich Bernhard Forkmann, Geophysiker und emeritierter Professor an der Technischen Universität Freital, im Vorfeld mit seinen Messungen "sehr sicher" gewesen, die Lok zu finden. Der frühere Lokomotivführer Horst Müller aus Cochem an der Mosel hatte mit viel Sachverstand und Durchhaltevermögen jahrelang nach der "Stecknadel im Heuhaufen" gesucht und 2009 mittels Magnetmessungen den vermeintlichen Eisenbahnschatz ausfindig gemacht.

Auch Lok-Jäger Mario Schmiedicke, pensionierter Redakteur des Südwestrundfunks, war seit über 25 Jahren "an der Geschichte dran" und wusste aufgrund vorhandener Magnetresonanzbilder von einem rund sechs Meter langen Eisenkörper unter der Buhne 527 am Rhein. Mitte Oktober sollte das Stahlross eigentlich geborgen werden - anschließend herrschte große Ratlosigkeit.

Gibt es jetzt vielleicht doch noch ein Happy End?