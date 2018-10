Reilingen. (zg) Seit November vergangenen Jahres steht fest, dass der Gemeinderat den Erhalt des historischen Nebengebäudes zum Dorfgemeinschafts- und Gasthaus "Zum Löwen". Also beschloss das Gremium eine grundlegende Sanierung. Knapp ein Jahr später, in der Kerwe-Woche, sind erste Rohbauarbeiten in Angriff genommen worden. Detailplanung, sowie Bau- und denkmalschutzrechtliche Genehmigung hatten sich bis Ende Juni hingezogen. Mit Rücksicht auf den Biergartenbetrieb sei in den Sommermonaten nicht an eine lärmende Baustelle direkt daneben zu denken gewesen, teilte die Verwaltung mit.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensemble ist eines der ältesten im Ort. Das Gasthaus "Zum Löwen" wurde erstmals 1435 als Herberge urkundlich erwähnt. Die Gemeinde hatte Anfang der 1980er Jahre den Gebäudebestand erworben und eine Generalsanierung im November 1985 abgeschlossen. Dabei war auch das gegenüber des Lokals stehende, ehemalige Stallgebäude renoviert worden. Dessen Standsicherheit ist heute akut gefährdet ist. Sein desolater Zustand offenbarte sich erst, nachdem es geräumt und entkernt worden war.

Dachkonstruktion und Mauerwerk sind erheblich mängelbehaftet. So sind Balken verfault, das Mauerwerk der Innen- und Außenwände ist deformiert und instabil. Setzrisse kennzeichnen die Außenwände. Kurzum: Das ganze Gebäude muss von Grund auf ertüchtigt werden, damit es als Lager für den Gastronomiebetrieb dienen und dessen Toilettenanlagen aufnehmen kann.

Die Gesamtkosten von über 300.000 Euro sind zu 60 Prozent aus dem Fördertopf der Ortskernsanierung finanzierbar. "Wir müssen zunächst die Fundamente unterfangen und die instabilen Außenwände durch einen umlaufenden Betonringanker sichern", beschreibt Architekt Eberhard Vögele die Herangehensweise. Dann erst könnten alle Holzteile der Dachkonstruktion kraftschlüssig verbunden, verfaulte Balken ersetzt und mit zusätzlichen Querträgern die Lasten abgefangen werden. Neu aufzubauen wäre zudem die komplette Innen-Infrastruktur. Die Fachwerk- und Klinkerfassade bleibt auf Vorgabe der Denkmalbehörde erhalten. Die Rohbauarbeiten führt die Oftersheimer Bauunternehmung Eckert aus. Weitere Folgegewerke werden gerade ausgeschrieben oder stehen zur Vergabe an.

Die Wirtsfamilie Michael Ruck befestigt derweil den rückwärtigen Innenhof mit einer stabilisierenden Schotterauflage, ergänzt durch einen Kiesbelag und optimiert das Schatten spendende Grün.