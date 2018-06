Der Freiwilligentag der Metropolregion ist der größte seiner Art in Deutschland. Die Organisatoren stehen in den Startlöchern. Das Motto lautet wieder "Wir schaffen was". Foto: Döring

Von Andrea Döring

Mannheim/Rhein-Neckar. Blaue Arbeitshandschuhe für Michael Heinz vom Vorstand der BASF SE und rote für Gabriele Hartmann, Leiterin des Bereichs Soziale Verantwortung bei der SAP SE, gab es als Gastgeschenke bei der Pressekonferenz des Freiwilligentages 2018 auf den ehemaligen Franklin-Fields. "Wir schaffen was": Das ist das Motto der Ehrenamt-Aktion, die bundesweit die größte ihrer Art ist. BASF und SAP wollen mit vielen anderen großen und kleinen Firmen sowie geschätzt über 7000 Freiwilligen am 15. September wieder anpacken. 168 Projekte sind bereits gemeldet (beim letzten Freiwilligentag im Jahr 2016 waren es am Ende insgesamt 388 in 73 Kommunen). Viele weitere sollen auch dieses Jahr noch hinzukommen.

Heinz und Hartmann stellten zusammen mit Roderick Haas, dem Projektleiter des Freiwilligentags, und Kommunikationsleiterin Annette Höllebrand von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH das Programm des sechsten Freiwilligentags vor. In den blauen T-Shirts mit dem "Wir-Schaffen-Was"-Logo werden Freiwillige in Kitas, Schulen, Vereinen, Kirchen und anderen Einrichtungen anpacken - zum Beispiel beim Streichen oder Heckenschneiden, beim Backen, Bauen oder Musizieren.

Die blauen T-Shirts hatten sich auch Ulrike Schaller-Scholz-Koenen aus Mannheim, Herbert Baum aus Frankenthal und Gabriele Hoffmann aus Lampertheim angezogen. Für das Drei-Länder-Eck der Metropolregion stellten sie je ein Projekt auf baden-württembergischer, hessischer und rheinland-pfälzischer Seite vor. Schaller-Schulz-Koenen vom Verein "Steckenpferd" in Mannheim will mit vielen Freiwilligen auf dem ehemaligen US-Gelände der Franklin Fields gärtnern und braucht dazu viel Material und noch mehr helfende Hände, um den öden Acker in ein blühendes Paradies zu verwandeln. Baum vom Förderverein jüdisches Gedenken will die Frankenthaler Stolpersteine mit einem Putz-Projekt wieder zum Glänzen bringen. Hoffmann vom Privaten Litauischen Gymnasium Lampertheim sucht viele Helfer beim Park-Putzen rund um die Schule, die das Völkerverständnis fördern will.

"Andere Lebenswelten kennenlernen, gemeinsam etwas tun. Und man bekommt auch etwas zurück", erklärte Hartmann. "Was wir in unserer Firma schaffen, ist virtuell und unsichtbar. Aber wenn die Hecke geschnitten und die Wand gestrichen ist, dann haben wir sichtbar etwas geschafft", ergänzt sie. "Wir wollen das Wir-Gefühl in der Metropolregion stärken", meinte Heinz, der im Ehrenamt Vorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion ist. "Von der Müll-Sammel-Aktion bis zum Ausflug mit Behinderten unterstützt die BASF den Freiwilligentag mit Geld und Manpower", erläuterte er. Er freute sich schon auf die Besuche bei verschiedenen Projekten im Drei-Länder-Eck, die er und die anderen Vorstandsmitglieder am 15. September planen.

Nicht nur mit Essen und Trinken belohnen die Einrichtungen die fleißigen Helfer oft. Als Dankeschön darf jeder Freiwillige sein blaues T-Shirt behalten. Die kostenlose An- und Abreise gewährt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Alle Teilnehmer sind zudem über die SparkassenVersicherung geschützt. Ein weiterer Sponsor ist die Baumarkt-Kette Hornbach. Sie verlost 200 Einkaufsgutscheine unter allen handwerklichen Projekten, die zum 30. Juni angemeldet sind.

Über die Kommunen wollen die Kooperationspartner in den nächsten Wochen verstärkt Unternehmen, gemeinnützige Einrichtungen und Helfer suchen. Also: Ärmel hochkrempeln, Arbeitshandschuhe anziehen, was schaffen und Spaß dabei haben!

Info: Informationen und Anmeldung im Internet unter www.wir-schaffen-was.de oder telefonisch unter der Nummer 0 62 1 / 10708.444.