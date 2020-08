Von Alexander Albrecht

Frankenthal/Karlsruhe. Der Frankenthaler "Babymörder" David L. hat jetzt seine Haftstrafe angetreten. Er habe sich innerhalb der gesetzten Frist selbst gestellt, sagte Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf RNZ-Anfrage. Zuvor hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Revision des Pfälzers gegen ein Urteil des Frankenthaler Landgerichts verworfen. Damit ist die juristische Aufarbeitung eines beispiellosen Mammutverfahrens zu Ende – mehr als vier Jahre nach dem Tod der erst zwei Monate alten Senna und dreieinhalb Jahre nach Beginn des ersten von zwei aufsehenerregenden Prozessen.

David L. war am 17. Mai 2019 wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Geiselnahme zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden – bis zuletzt aber auf freiem Fuß. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass er seine kleine Tochter Senna vom Balkon eines Frankenthaler Mehrfamilienhauses geworfen und das Mädchen damit vorsätzlich getötet hat. Das Motiv des damals unter massivem Drogeneinfluss stehenden Mannes war nach Überzeugung der Richter übersteigerte Eifersucht gegenüber der Mutter des Kindes.

In den dramatischen Minuten der Tatnacht hatte er auch seine Lebensgefährtin, einen Bekannten, der zu Besuch in der Wohnung war, sowie eine Tochter aus einer anderen Beziehung mit einem Messer zum Teil schwer verletzt. Der erste Prozess gegen David L. platzte, weil die Vorsitzende Richterin schwer erkrankte. Zu diesem Zeitpunkt dauerte das Verfahren schon länger als ein Jahr.

Der im Dezember 2017 angelaufene zweite Prozess war nicht minder zeitraubend. Viele Augenzeugen waren mehr als eineinhalb Jahre nach der Tat nicht in der Lage, sich an die Details zu erinnern oder machten – wie der Bekannte von Sennas Eltern – unglaubwürdige Angaben. Zweiteres nutzte Alexander Klein, der Verteidiger des Angeklagten, dazu, eine ganze Flut von Beweisanträgen zu stellen. Der Anwalt deckte immer wieder Widersprüche in Zeugenaussagen auf. Auf Kritik stießen seine harten und mehrere Stunden dauernden Befragungen von Sennas Mutter.

Die Situation eskalierte, als Klein eine Sitzung bereits nach einer halben Stunde verließ. Er vertrat im Prozess um die Explosionskatastrophe bei der BASF, ebenfalls im Frankenthaler Landgericht, die Eltern eines getöteten Werkfeuerwehrmannes und begab sich ein paar Schritte weiter zu diesem Verfahren. Die Sitzung zum Babymord musste abgebrochen werden.

Die Generalbundesanwaltschaft in Zweibrücken bescheinigte dem temperamentvollen Anwalt, dass er mit seinem Verhalten nicht gegen berufsrechtliche Pflichten verstoßen habe. Und Klein feierte noch einen weiteren Erfolg. Nachdem David L. bereits zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen hatte, legte der Verteidiger zunächst Beschwerde beim Pfälzischen Oberlandesgericht und danach Verfassungsbeschwerde ein. Das Oberlandesgericht ordnete die Haftentlassung des Angeklagten an.

Das Verfahren wäre für die Erste Strafkammer gut zu meistern gewesen, sagte der zerknirschte Landgerichtspräsident Harald Jenet, hätte sie nicht auch noch zwei weitere Großverfahren verhandeln müssen: die Morde in einem Altenheim in Lambrecht und einen Doppelmord an zwei Unternehmern. In beiden Fällen war 2018 ein Urteil ergangen. Für die Abgabe eines dieser Großverfahren an eine andere Kammer gebe es hohe Hürden.

Das Gerichtsverfassungsgesetz sehe zwar vor, dass bei der Überlastung eines Richters die Geschäftsordnung während des Jahres geändert werden darf. Doch fordert das Bundesverfassungsgericht, dass zuvor an mindestens einem Tag pro Woche verhandelt werden musste. Beim "Babymord-Prozess" waren es nur 0,7. Befürchtungen, dass David L. untertauchen könnte, bestätigten sich nicht. Er erschien zu allen weiteren Verhandlungstagen pünktlich. Das Landgericht bestellt indes für größere Prozesse einen Ergänzungsrichter, der beim längerfristigen Ausfall eines Kollegen einspringen kann.