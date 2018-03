Speyer. (hab) "Das ist eine Kupplung für einen Turbolader in einem Daimler-Benz-Flugzeugmotor Typ 605. Der Motor war in einer Messerschmitt ME 109 aus dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt", erklärt einer auf Nachfrage, der die Flugzeugteile-Börse in Speyer gerade verlässt. Er trägt ein durchgerostetes, schweres Eisenteil durch den Ausgang, das auf den ersten Blick keinen erkennbaren Wert mehr besitzt. Aber Flugzeug-Bastler und Motoren-Schrauber sehen das mit komplett anderen Augen.

Heinkel, Messerschmitt, Focke-Wulf oder auch Starfighter sind Namen, die bei Luftfahrt-Sammlern hoch im Kurs stehen. Deren Flieger glänzen nicht mit Chromleisten oder vergoldeten Kühlerfiguren wie in der Auto-Oldtimer-Szene. Hier ist eher sandgestrahlte Tarnfarbe in Braun und Grün angesagt.

Peter Seelinger, Organisator der Internationalen Flugzeug-Veteranen-Teile-Börse im Speyerer Technik-Museum, hat einige dieser weltberühmten Flugzeughersteller während seines Berufslebens von innen gesehen. Seit mehr als 20 Jahren widmet er sich inzwischen den "Classic Airparts" auf dem Gelände des Museums. Auch in diesem Jahr, zur 43. Ausgabe, sind wieder 70 Aussteller ins Technik-Museum in Speyer gekommen, um ihre Gebrauchtteile anzubieten. Zwei mal jährlich findet die Flugzeug-Teile-Messe in Speyer statt.

Von Signalpatronen als Deko, die im Weltkrieg bei Gefahr abgefeuert wurden, bis zum verkrusteten BMW-Motor 801, der offenbar vom Meeresgrund geholt wurde, reicht das Angebot auf den Verkaufstischen. Zwei hölzerne Propeller aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, einer vom Klavierbauer Bechstein, liegen auf einem Tisch zum Verkauf. "Das ist eher was für Sammler", meint der Verkäufer. Eigentlich zu schade zum Benutzen. Nebenan gibt es allerhand Kleinkram. Wer eine Gliederkette sucht zum Öffnen der Landeklappe bei der ME 108 wird hier fündig. Thomas Jülch hat eine flugfähige ME 109 zu Hause in seiner Halle stehen. Jahrelang hat er daran gebaut, gemeinsam mit seinem Elektriker Ulrich Wesner, der "Dinge hinbekommt, die sonst keiner hinkriegt".

Zuerst hatte er im Internet eine russische Polikorpov i16 von 1939 aufgestöbert. Im weit entfernten Neuseeland. Gekauft, hingeflogen, auseinander gebaut, im Container nach Deutschland verschifft. Dann wurde im russischen Murmansk eine abgestürzte ME 109 gefunden. Die hat er gegen die russische Maschine eingetauscht und mühevoll restauriert. Sammlerglück pur.

Die Sammlerszene wächst

Marc B. aus Zürich ist ein Sammler der zweiten Generation, wie er sagt. Die erste Generation, die die Weltkriegsflugzeuge, auch Warbirds genannt, noch erlebt hat, ist inzwischen tot. Jetzt steht die dritte Generation in den Startblöcken. Und die Sammlerszene für alte Flugzeuge wächst mit den jungen Leuten. Trotzdem ist sie bislang noch überschaubar - man kennt sich, man schätzt sich. Und trifft sich immer wieder auf solchen Sammlerbörsen wie in Speyer, um zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen. Auch zum Plaudern und Fachsimpeln natürlich.