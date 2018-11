Von Wolfgang Jung

Herxheim. Wie in einem eigentümlichen Ritual beugen sich Männer in weißen Kitteln über das Fleisch auf den Tischen. Sie drücken und schnüffeln, prüfen Aussehen, Verarbeitung und Geschmack. Oft loben sie, manchmal schimpfen sie. Mit großem Ernst verrichten die Kontrolleure ihr Handwerk: Sie wählen den besten Saumagen. Als bevorzugte Speise des Pfälzer Kanzlers Helmut Kohl ist der Saumagen über die Region hinaus berühmt und berüchtigt geworden. Was sich für Laien vielleicht anhört wie eine Essensprüfung im Dschungelcamp, ist hier, in Herxheim an der Weinstraße, ein gefeiertes Nationalgericht.

Alle zwei Jahre wird eine Festhalle in der Südpfalz zum Epizentrum der Fleischbeschau. Beim 10. Internationalen Saumagenwettbewerb, einem Schaulaufen der Küchenmeister, zeigen Köche und Metzger, was sich mit den traditionellen Zutaten anrichten lässt. Fachleute nennen als Rezept folgende Faustregel: etwa ein Drittel Kartoffeln, ein Drittel mageres Schweinefleisch und ein Drittel Brät mit Gemüse. Die Mischung wird mit Eiern verrührt und in den Saumagen gefüllt. Danach wird er drei bis fünf Stunden lang bei etwa 78 Grad gekocht. Wohl bekomm’s. "Beim Saumagen hört alle Toleranz auf, da gibt es nur entweder oder", sagte der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher einmal bei einem Besuch in der Pfalz. Scherzhaft erinnerte er an Helmut Kohl, der das Gericht populär machte.

Gerühmt im Interesse des Weltfriedens

So orderte der damalige Kanzler zum Weltwirtschaftsgipfel 1992 in München 150 Kilogramm Saumagen. "Ich habe Staatsgäste erlebt, die den Saumagen im Interesse des Weltfriedens als wahre Köstlichkeit rühmten, aber dabei das Gesicht eines Zwangsernährten machten", flachste Genscher. Aber die meisten, versicherte er, seien verzückt gewesen.

Der Legende nach soll der Saumagen im 17. Jahrhundert in der Westpfalz entwickelt worden sein. Als Arme-Leute-Essen. Dass er dieses Image längst verloren hat, zeigte der Wettbewerb bereits in der Vergangenheit. Ob "Saumagenpfanne Vier Jahreszeiten" - garniert mit Walnüssen, Spargel und Kastanien - oder eine 130 Kilogramm schwere "Hochzeitstorte", die unter anderem aus Saumagen mit Wild, Kürbiskernen und Garnelen besteht: Der Begriff Saumagen ist mittlerweile so dehnbar wie eine Magenwand. Außerhalb der Pfalz schauen viele mit Skepsis auf den Nahrungsberg. Vom "Mysterium des gefüllten Verdauungsorgans" spricht der Pfälzer Autor Christian "Chako" Habekost. "Lende, Keule, Rücken, sogar Nieren sind die weithin akzeptierten Körperteile des zu vertilgenden Tieres. Aber ein Magen? Von einer Sau?".

Dutzende Gastwirte, Betriebe und Köche aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Thüringen und weiteren Regionen folgen bei dem Wettbewerb dem Ruf der Fleischer-Innung Südliche Weinstraße-Landau-Germersheim. Bei der Leistungsschau, mit der die Veranstalter die Qualität des Produkts fördern wollen, legen die Juroren strenge Maßstäbe an. Sie erhalten einen Punktekatalog, der die Höchstzahl 50 vorsieht. Neben Aussehen und Farbe wird bewertet, ob der Magen etwa zu fett ist. Wichtig ist auch die Rubrik Geruch/Geschmack. "Es muss so schmecken, dass man sagt: Ich esse gleich noch eine Scheibe", raten Experten.

Um ausgefallenen Kreationen gerecht werden zu können, gibt es drei Kategorien: traditionell, mit Zutatenvariationen wie Wild oder Trüffeln oder in besonderer Form. Auch "Spezialitäten" sind zugelassen. Hier gab es neben der Saumagentorte im Teigmantel schon Saumagencarpaccio, Saumagenpasteten sowie Hirsch- und mit Fisch gefüllten Saumagen.

Der Wettstreit diene nicht dazu, den Saumagen schlecht zu machen, betont Obermeister Walter Adam, der dieses Jahr in der Sparte mit Zutatenvariationen selbst die Siegerurkunde mit nach Hause nimmt: "Wettbewerbe jeder Art fördern das Produkt, indem viele Kollegen untereinander wetteifern und somit neue Rezepturen und Ideen kennenlernen und austauschen." So gesehen, gewinnen alle. Den besten "Original Pfälzer Saumagen" tischt dieses Jahr allerdings die Pfälzer Spezialitäten GmbH & Co.KG aus Landau den Testern auf. Den größten Pokal bei "Saumagen in besonderer Form" erringt die Metzgerei Christian Speeter aus Hettenleidelheim.