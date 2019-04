Heilbronn. (cab) Nach dem Chemieunfall auf einem Speditionsgelände bei Ilsfeld hat das Landratsamt Heilbronn Entwarnung gegeben und Einschränkungen für die Wasserentnahme aus dem Gruppenbach und der Schozach aufgehoben. Die Gewässerproben seien unauffällig. Das gelte auch für die Trinkwasserbrunnen. Diese seien wieder in Betrieb, würden aber "engmaschig überwacht", hieß es in einer Mitteilung. Am 4. April waren 1000 Liter des Grundstoffs eines Reinigungsmittels ausgelaufen und in die Flüsse gelangt. Tausende Fische, Vögel und ein Reh verendeten. Hundebesitzer waren aufgerufen, ihre Tiere nicht aus dem Bach trinken zu lassen. Eltern sollten dafür sorgen, dass Kinder nicht mit dem Wasser in Berührung kommen.