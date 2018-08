77 Jahre alt und nicht die Spur müde: Guru Guru-Mitbegründer Mani Neumeier interessiert sich noch immer für alles, was raschelt, knattert, poltert und pfeift. Foto: Weindl

Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Finkenbach. "Mikrofone abbauen. Der Neumeier ist verrückt geworden", befahl der Aufnahmeleiter des Süddeutschen Rundfunks. Man hatte ein Jazz-Konzert auf der Thingstätte erwartet. Stattdessen jagte Mani Neumeier und seine im Frühjahr gegründete Band Guru Guru Groove einen mörderischen Sound über die beiden Marshalltürme. Hendrix, Zappa, Space, Avantgarde - das war die Mischung, die da herauskam. So war das vor 50 Jahren.

Die Gruga-Halle in Essen. Voll bis unters Dach. Frank Zappa und seine legendären Mothers of Invention standen am 28. September 1968 auf der Bühne. Und genau auf jener Bühne hatte kurz zuvor auch ein gebürtiger Münchner gestanden, der in der Schweiz aufgewachsen ist. Heute ist der 77-jährige Mani Neumeier ein eingefleischter Odenwälder mit guten Beziehungen zu Heidelberg und zum Örtchen Finkenbach.

Früher ein Bürgerschreck

Dort findet seit 1976 das jährliche Finkenbach Open Air statt. Und Guru Guru als Mitbegründer des Festivals standen bisher jedes Jahr mit auf der Bühne. In diesen Tagen wird die Band um Mani Neumeier 50 Jahre alt. Und das soll beim diesjährigen Finkenbach Open Air ausgiebig gefeiert werden.

Das waren noch Zeiten, als auf der Thingstätte ein Holy Hill Festival stattfand und Bands mit ihrer experimentellen Musik die Hälfte der Besucher vergraulten. Auch im Heidelberger Disco-Keller "Cave" waren Guru Guru keine Unbekannten. Zu jener Zeit galten die Musiker der deutschen Rockszene, auch Guru Guru, als Bürgerschreck. Embryo, Amon Düül, Kraan, Tangerine Dream sind Bandnamen, die bis heute einen guten Klang in Rockkreisen haben. Und die aufgrund der Tatsache, dass sie neben Guru Guru auf vielen Bühnen standen, auch bis heute immer mal wieder beim Finkenbach-Festival auftauchen.

Namen wie Witthüser und Westrupp sind dagegen heute fast vergessen. Die Liedermacher waren in Essen genauso dabei wie John McLaughlin, mit dem die "Gurus" auf der Straße improvisierten. Mit Guru Guru begann Neumeier psychedelische Musik zu machen, nachdem er zuvor Jazz gemacht hatte. "So eine Musik, wie wir, hat sonst keiner gemacht. Wir haben damals ganz frei Stücke heruntergespielt und improvisiert. Im Vergleich zu Guru Guru waren andere Bands richtig brav", sagt Neumeier rückblickend. Von Afrika bis Stockhausen, von Naturgeräuschen bis zu indischen Klängen reicht das Spektrum von Mani Neumeier nach eigenem Bekunden. "Alles, was um mich herum raschelt, klingelt, knattert, quietscht, pfeift, rauscht, tröpfelt, poltert, kollert, schmatzt, flirrt, hämmert, brutzelt oder schnarrt, interessiert mich." Auch wenn der Satz schon oft zitiert wurde, beschreibt er die Klangsuche des Klangexperten Neumeier immer wieder treffend.

Die chaotischen Essener Songtage 1968 waren ein Meilenstein für Guru Guru. Im legendären ARD Beat-Club war man aufmerksam geworden, auch im WDR Rockpalast gab es einen Auftritt als erste deutsche Band, in der Bravo und den Musikzeitschriften Pop und Sounds war Guru Guru abgebildet. Sogar in der Gewerkschaftsjugendschrift "ran": Mani im Hanffeld. "Aber unser Auftritt 1977 im ZDF-Krimi ,Notwehr‘ machte uns bundesweit populär. Plötzlich waren da nicht mehr 100 Leute im Konzert sondern 700 oder 800", so Neumeier.

Das größte Publikum hatte die Band aber beim Auftritt in Germersheim 1972. "Da waren 100.000 Leute. Wir waren nach der Supergruppe Pink Floyd dran. Das war die beste Vorgruppe, die wir je hatten", grinst er. Allerdings hatte sich die Hälfte der Leute nach dem Auftritt von Pink Floyd schon aufs Ohr gelegt. "Aber das war wie ein Rausch. Ich kam mir vor wie ein Floh."

Inzwischen haben Guru Guru mehr als 3500 Auftritte in wechselnden Besetzungen hinter sich. Die jüngst veröffentlichte CD "Rotate!" zeigt in einigen Stücken wieder etwas mehr Experimentierfreude nachdem sich die Band in der jüngeren Vergangenheit dem eingängigeren progressiven Rock zugewandt hatte.

Die diesjährige Jubiläumstour wird ihren Höhepunkte beim Finkenbach-Festival erleben, wenn zwei ehemalige Gitarristen der Band für einige historische Stücke die aktuelle Besetzung verstärken werden. Dass es sich dabei um Luigi Archetti und Axe Genrich handelt, wurde lange als großes Geheimnis behandelt.

Info: Das diesjährige Finkenbach-Festival findet am 10. und 11. August statt. Am Freitag startet "Epitaph" um 19 Uhr. Es folgen um 21 Uhr die "Dissidenten", welche die angekündigte Band "Fausr" ersetzen, um 23 Uhr werden "Amon Düül II" die Bühne erobern, und "Marbelwood" wird gegen 1 Uhr nachts den Abschluss bilden. Am Samstag beginnt "Embryo" um 15 Uhr, es folgen um 17 Uhr "Birth Control", um 19 Uhr "Kraan", um 21 Uhr soll dann der ewige "Elektrolurch" Mani Neumeier mit "Guru Guru" die Besucher verzaubern, und um 23 Uhr wird "Jane" auf der Bühne stehen. "Vibravoid" bilden ab 1 Uhr den Abschluss des Festivals.