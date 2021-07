Von Anna Manceron

Oftersheim. Die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim hat einen neuen Kommandanten: Andrea Danieli wird die Geschicke der Wehr in den nächsten fünf Jahren lenken. Der 42-Jährige setzte sich bei der Jahreshauptversammlung mit deutlicher Mehrheit gegen seinen Mitbewerber, den bisherigen Kommandanten Rüdiger Laser, durch. Der steht seit 20 Jahren an der Spitze der Oftersheimer Feuerwehr und hatte sich um eine letzte Amtszeit beworben. "Ich bin noch einmal angetreten, um die restlichen Projekte abzuarbeiten, die momentan noch laufen", erklärt Laser gegenüber der RNZ. Er sei zwar gesundheitlich angeschlagen, "aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, um die Sache sauber zu Ende zu bringen".

Doch die Mannschaft wollte es anders. Mit dem anstehenden Umzug ins neue Rettungszentrum wünschen sich viele wohl auch einen Neuanfang in der Führung. "Das ist eine demokratische Entscheidung, die ich akzeptiere", betont Laser. "Es war wohl einfach Zeit für einen Wechsel." Der 52-Jährige blickt dieser Veränderung mit gemischten Gefühlen entgegen. "Natürlich bin ich enttäuscht darüber, dass man mir das Vertrauen nicht noch einmal ausgesprochen hat. Aber ich glaube auch, dass es meiner Gesundheit dienlich sein wird, etwas kürzerzutreten."

Das findet auch Andrea Danieli, der in den vergangenen fünf Jahren bereits den Posten des stellvertretenden Kommandanten innehatte. Der 42-Jährige ist verheiratet, hat drei Söhne und lebt seit 2012 in Oftersheim. Genauso lange ist er auch Mitglied der örtlichen Feuerwehr. Davor war Danieli, der ursprünglich aus Norddeutschland stammt, bei anderen Feuerwehren in verschiedenen Orten aktiv. "Ich bin jetzt seit mehr als 25 Jahren Feuerwehrmann", berichtet er. "Ein Leben ohne die Feuerwehr kann ich mir nicht vorstellen."

Das gilt scheinbar nicht nur für sein Privatleben. Danieli arbeitet als Chemieingenieur für Verfahrenstechnik in einem Mannheimer Unternehmen und verantwortet dort die Werksfeuerwehr. Was ihm an der Feuerwehrarbeit gefällt? "Dass sie vielseitig ist", sagt der künftige Kommandant. "Ich mag das menschliche Miteinander." Die Wehr sei ein guter Ort, um Anschluss in einer neuen Gemeinde zu finden. "Außerdem engagiere ich mich gerne ehrenamtlich." Ein weiterer Aspekt, der ihn fasziniert: die Technik.

Während der vergangenen fünf Jahre als Stellvertreter habe er gemerkt, dass ihm die Aufgabe des Kommandanten liege, erzählt Danieli. "Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, organisatorische Aufgaben zu übernehmen und die Kameraden zu motivieren." Die hätten ihn angesprochen und gefragt, ob er sich vorstellen könne, den Posten zu übernehmen. Nach langen Gesprächen mit seiner Frau habe er sich dann zur Kandidatur durchgerungen. "Ich habe mir gesagt: Wenn die Mannschaft das möchte, dann mache ich das." Danieli weiß, dass mit dem neuen Posten nun viel Arbeit auf ihn zukommt. "Ohne den Rückhalt meiner Familie könnte ich das nicht machen", sagt er. "Aber meine Frau steht hinter mir, das finde ich toll."

In der nächsten Zeit wird sich bei der Oftersheimer Wehr erst einmal alles um den Umzug ins frisch eingeweihte Rettungszentrum drehen. "Das neue Feuerwehrhaus ist für uns aktuell das A & O", sagt Danieli. "Da müssen jetzt viele Abläufe neu strukturiert werden, zum Beispiel die Vorbereitung auf die Einsätze. "Darauf freuen wir uns am meisten", so der künftige Kommandant. Auch mit der Digitalisierung der Feuerwehr will er sich in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen. "Da haben wir jetzt mit dem neuen Haus viele neue Möglichkeiten."

Rüdiger Laser, der in den vergangenen Jahren viel Zeit und Energie in das Projekt investiert hat, wird den Umzug ins Rettungszentrum weiter begleiten. "Unser Kommandant hat sich in den letzten 20 Jahren bewährt und war ein Vorbild für alle Feuerwehrleute. Er ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil der Feuerwehr", betont Danieli. Auch die Mitglieder zollen Laser großen Respekt für sein langjähriges Engagement. "Vielen Dank für deine geleistete Arbeit, für deinen Mut und auch für das, was du für deine Feuerwehr in unzähligen Stunden im Hintergrund geleistet hast", heißt es in einer Mitteilung. 20 Jahre als Kommandant, das sei eine großartige Leistung. "Wir blicken auf viele turbulente, aber in Summe sehr schöne Jahre zurück. Deine Erfahrung und dein Wissen sind weiterhin für uns sehr wertvoll, und du wirst immer ein großer Teil dieser Freiwilligen Feuerwehr bleiben."

Zum neuen stellvertretenden Kommandanten wurde Wolfgang Kollwitz gewählt. Die neue Führungsspitze muss aber erst noch am 20. Juli vom Gemeinderat bestätigt werden, bevor sie ihr Amt offiziell antreten kann.