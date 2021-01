Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat am Dreikönigstag beliebte Ausflugsziele in der Region in Sachen Corona besonders überwacht. Augenmerk lag am Heidelberger Königstuhl, wie die Beamten mitteilen.

Nach dem großen Andrang am vergangenen Sonntag waren die Parkplätze am Feiertag mit 80 mit 90 Prozent Belegung zwar immer noch stark ausgelastet, die vorsorglich vorbereitete Sperrung der Anfahrtswege war aber nicht erforderlich. Nur vereinzelt mussten Parkverstöße geahndet werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

An der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Nord entlang der A6 in Sinsheim wurden gegen 15.15 Uhr mehreren Personen bei einem Treffen von der Polizei kontrolliert. Diese hatten mutmaßlich die Teilnahme an einer online angekündigten Aktion unter dem Namen "D-Day 2.0" geplant. Hierbei waren bundesweit Blockademaßnahmen an zentralen Infrastruktur- und Verkehrsknotenpunkten vorgesehen.

Die Rastanlage diente lediglich als Treffpunkt. Wo die Aktion stattfinden sollte, ist nicht bekannt. Die Personen wurden aufgefordert die geplante Aktion zu unterlassen. Entsprechende Konsequenzen wurden aufgezeigt. Bei den Teilnehmern handelte es sich ausnahmslos um Personen, die mit den aktuellen Bestimmungen nicht einverstanden sind.

Sämtliche Personalien wurden erhoben. Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona Verordnung folgen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.