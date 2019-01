Von Alexander Albrecht

Mannheim/Schwetzingen. Es "lohnt" sich, als Verkehrspolizisten am Abend des 14. März 2017 auf der Autobahn A5 bei Darmstadt ein Auto stoppen. Der Fahrer hat keinen Führerschein und steht unter Einfluss von Kokain, seine Angaben zur Person sind glatt gelogen. Und unter seinem Sitz finden die Beamten zwei Umschläge mit 15.000 und knapp 16.000 Euro. Später wird der Mann vom Amtsgericht Darmstadt zu einer Geldstrafe verdonnert. Die 31.000 Euro aber, die erhält er zurück. "Weil das Geld damals nicht zugeordnet werden konnte", sagt Staatsanwältin Susanne Wörner am Donnerstag vor der 4. Strafkammer des Mannheimer Landgerichts.

Tatsächlich hat sich der heute 30-jährige Abdurrahman K. damals wenige Stunden vor der Kontrolle einer betagten Schwetzingerin gegenüber als Polizist ausgegeben. Und erhält von der Seniorin die Umschläge mit den Geldscheinen. Der Deutsch-Türke ist jedoch kein Kollege der Streifenbeamten - sondern ein Betrüger.

Unter anderem wegen dieser Tat wird der geständige Angeklagte aus Bremen von den Mannheimer Richtern für fünf Jahre ins Gefängnis geschickt. Zudem ordnet das Gericht die Unterbringung des Drogenabhängigen in einer Entzugsklinik an.

Wahrscheinlich, aber von der Kammer nicht nachzuweisen ist, dass der Mann zwei Tage nach der Geldübergabe erneut bei der Frau, Jahrgang 1935, erscheint und von ihr weitere 30.000 Euro bekommt. Abdurrahman K. wird als sogenannter Läufer eingesetzt. Die Fäden in der Hand haben "Mitarbeiter" eines türkischen Callcenters, die sehr gut Deutsch sprechen. Sie durchsuchen Telefonbücher in der Bundesrepublik nach alten Vornamen und gaukeln Senioren vor, ihr Vermögen sei in Gefahr.

Der miese Trick läuft immer auf die gleiche Weise ab: In mehreren Telefonaten erschleichen sich die "falschen Polizisten" das Vertrauen der älteren Menschen. Angeblich hätten sie Einbrecher festgenommen und in den Notizen der "Täter" auch die Adresse und Kontonummer der Angerufenen entdeckt.

Um nicht selbst beraubt zu werden, müssten sie ihre Ersparnisse den Beamten übergeben, die das Geld sicher verwahrten. Streng geheim, versteht sich. Auf diese Masche fällt die Kurpfälzerin herein. In Deutschland lebende "Logistiker", auch "Residenten" genannt, lotsen die Läufer zu den Tatorten. Die Fallzahlen schießen in der Region und bundesweit steil nach oben, die Aufklärungsquote tendiert gegen Null.

Kurz nach der zweiten Geldübergabe stoßen "richtige" Polizisten aus Esslingen bei einer Telefonüberwachung auf die Adresse der Schwetzingerin und informieren die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Die Kollegen machen sich sofort auf den Weg. Die arglose Seniorin zeigt sich von dem Besuch wenig überrascht. "Sie sagte: ,Alles klar, ich weiß schon Bescheid", berichtet ein Heidelberger Kripobeamter im Zeugenstand.

Doch statt ihr die Ersparnisse zurückzugeben, müssen die Polizisten der Frau klarmachen, Opfer einer Straftat geworden zu sein. "Sie war sehr aufgewühlt und hat die Dimension des Betrugs zunächst gar nicht erfasst", sagt der Ermittler. Mindestens ein Jahr lang habe die Schwetzingerin unter der Tat gelitten, hätte nicht schlafen können und sich kaum getraut, die Wohnung zu verlassen.

"Die Frau war traumatisiert", so der Beamte. Ihr werden mehrere Bilder von in Idar-Oberstein festgenommenen Betrügern gezeigt. Bei einem sei sie sich zu 80 Prozent sicher gewesen, dass es der Täter ist, erklärt der Ermittler. Doch der Mann hat mit der Sache nichts zu tun.

Irgendwann - so ganz genau kommt das bei dem Prozess nicht heraus - tauschen sich die Verkehrspolizisten in Darmstadt doch noch mit der Heidelberger Kripo aus. Und siehe da: Im Navi von Abdurrahman K.s Auto ist die Adresse der Schwetzingerin abgespeichert. Der Betrüger sitzt da wegen eines ähnlichen Falls in Oberschwaben schon in Haft und wird vom Landgericht Ravensburg später zu drei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Hier soll der Mann allerdings als "Logistiker" fungiert haben.

Das Leben des mehrfach vorbestraften 30-Jährigen ist schon vor seiner "Polizeikarriere" verpfuscht: Nach der Mittleren Reife fängt er nie eine Ausbildung an. Dazu kommen Probleme mit Kokain und Streit mit dem Vater.

Gegen seine Schwester wird wegen Geldwäsche ermittelt, und auch ein Bruder sitzt im Knast. Am Schluss schlägt er sich mit Straftaten und Hartz IV durch. Mit einer offenbar alkoholkranken Frau - einer "Bekanntschaft", wie er sagt - zeugt Abdurrahman K. einen Sohn, für den er das Sorgerecht erhält. Seit seiner Inhaftierung lebt der Junge bei der Mutter des 30-Jährigen.

Hinter den Kulissen treffen die Prozessbeteiligten eine Verständigung. Danach wird das Ravensburger Urteil "bereinigt" und in das Mannheimer mit eingerechnet. Der "Deal" erspart der Schwetzingerin eine Konfrontation mit dem Täter vor Gericht. "Das wäre sicher sehr belastend für sie gewesen", sagt die Staatsanwältin.