Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Zuerst die gute Nachricht: Die überwiegende Mehrheit der Menschen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis hält sich an die pandemiebedingten Einschränkungen. Diesen Eindruck hat die Polizei bei ihren "Corona-Streifen" von Freitag bis Sonntag gewonnen. Doch gebe es auch immer noch ein paar Unbelehrbare, die meinten, dass für sie diese Regelungen nicht gelten würden, hieß es.

Insgesamt kontrollierten die Beamten im Einzugsbereich des Präsidiums mehr als 2000 Personen und 280 Fahrzeuge. Dabei stellte die Polizei 120 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz in Mannheim fest, 53 im Rhein-Neckar-Kreis und 32 in Heidelberg. Meistens habe es sich um Treffen von drei bis vier Personen außerhalb der Familie gehandelt oder es wurde der 1,50-Meter Mindestabstand nicht eingehalten. In ihren Mitteilungen schildern die Ordnungshüter "bemerkenswerte" Vorkommnisse.

> Hinter dem Bett versteckt: Nachbarn haben sich am Freitagabend über den Lärm aus einer Wohnung in Leimen beschwert. Als die Beamten eintrafen, gab sich die Gastgeberin zunächst unwissend, allerdings machten Gläser auf dem Tisch die Polizisten stutzig. Beim genaueren Hinsehen entdeckten sie vier Besucher – die sich hinter einem Bett im Schlafzimmer versteckt hatten. Auch in Laudenbach stoppten die Ordnungshüter eine Party. Weil sich die sechs Gäste uneinsichtig zeigen, müssen sie mit Bußgeldern rechnen.

> In Kneipe gezecht: Ein Wirt im Mannheimer Stadtteil Wallstadt hatte zur Tarnung die Rollläden seines Lokals heruntergelassen und die Eingangstür zugeschlossen – drinnen frönten zwölf Gäste dem Alkohol. Die Beamten hätten sich jedoch auf ihr gutes Gehör verlassen können und dem Treiben ein Ende bereitet. Für den Gastronom und die Besucher dürfte der Abend ein teures Nachspiel haben. Der Wirt muss laut Bußgeldkatalog mit 5000 Euro Strafe rechnen, die Gäste erwarten jeweils 500 Euro. Bußgelder in gleicher Höhe erwarten ein Lokalbetreiber und seine Kundschaft in der Mannheimer Neckarstadt. Die Polizei staunte nicht schlecht, als sie in der Kneipe acht Gäste erspähte, die auf engem Raum zusammensaßen, Karten spielten und bewirtet wurden. Auch in diesem Fall hatte der Wirt zu täuschen versucht und die Vorgänge der Fenster zur Straßenseite hin zugezogen. Der Zugang erfolgte durch die Hintertür im Innenhof. Geöffnet wurde nur nach vorherigem Klopfen.

> Treffpunkt Schule: Dass Pausenhöfe in Zeiten der Corona-Krise Anziehungspunkte sind, hat die Polizei schon häufiger festgestellt. Zu einem weiteren Treffen kam es am Freitagabend an einer Mannheimer Schule. Dort bemerkten die Ordnungshüter neun Personen im Alter zwischen 14 und 41 Jahren. Speisereste und Getränkedosen zeugten davon, dass sie sich dort schon längere Zeit aufgehalten hatten.

> Gute Absicht, trotzdem verboten: Mehrere Aktivisten der Initiative Seebrücke trafen sich am Sonntagmittag auf dem Mannheimer Marktplatz, um als Teil einer bundesweiten Kampagne auf die Situation in den griechischen Flüchtlingsunterkünften hinzuweisen. Die Polizei löste die Versammlung mit Blick auf den Infektionsschutz auf. Das sahen die Organisatoren ein und verteilten anschließend Mundschutztücher mit themenbezogenem Aufdruck an Passanten.

> Zweifacher Einsatz: Mehrere junge Leute haben die Polizisten am Freitagabend und frühen Samstagmorgen in Wiesloch auf Trab gehalten. Zunächst hatten Zeugen mehr als zehn Personen auf einem Parkdeck der Stadtgalerie gemeldet. Als der Streifenwagen eintraf, waren es nur noch vier. Die anderen hatten sich aus dem Staub gemacht. Wenige Stunden später steuerte die Polizei mit zwei Einsatzfahrzeugen den Bögnerweg an. Dort hatten mehrere Jugendlich offensichtlich eine Fete steigen lassen, wovon die vollen Trinkbecher zeugten. Die Gruppe rannte vor den Beamten in Richtung Schulzentrum davon. Die Polizei stellte lediglich zwei junge Leute und nahm deren Personalien auf.