Von Heike Warlich-Zink

Ilvesheim/Mannheim. "Es handelt sich hierzulande noch um eine sehr junge Bewegung", antwortet Regina Hertlein auf die Frage, warum man bis nach Wien reisen musste, um sich in einem dort bereits fest etablierten Tageshospiz einen Eindruck von der Arbeit zu verschaffen. Allerdings, so die Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Mannheim weiter, höre man in Deutschland nun ebenfalls vermehrt von geplanten Einrichtungen.

In Ilvesheim wurde gerade der Spatenstich für das erste Tageshospiz vollzogen, das in ganz Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem hessischen Teil der Metropolregion Rhein-Neckar entsteht. Mitte 2022 soll es mit acht Tagesplätzen eröffnen. Bauen wird es die Heinrich-Vetter-Stiftung. Betreiber ist der Caritasverband Mannheim. Beide setzen damit ihr Kooperationsmodell fort. Denn auch das im September 2017 eröffnete Regine-Kaufmann-Haus mit Betreutem Wohnen, Pflegeheim und stationärem Hospiz unter einem Dach, liegt in Trägerschaft des Caritasverbandes Mannheim.

"Mit dem Tageshospiz werden wir eine wichtige Versorgungslücke zwischen häuslicher und stationärer Versorgung schließen", sagt Petra Waßmer, die das Konzept der Einrichtung entwickelt hat und es auch leiten wird. Sie ist überzeugt, dass sich dadurch auch Krankenhausaufenthalte vermeiden lassen. "Weil wir vieles früher sehen und auffangen können". Im Tageshospiz werden Menschen mit einer schweren, fortschreitenden und nicht heilbaren Erkrankung die Möglichkeit erhalten, an beliebig vielen Wochentagen die Einrichtung zu besuchen, bleiben jedoch ansonsten in ihrer gewohnten Umgebung. "Wir begrüßen ausdrücklich Gäste, keine Patienten", so Waßmer. Diese Gäste erhalten lindernde Therapien. Palliativteams werden, wenn notwendig, eingebunden. "Doch im Mittelpunkt steht der Mensch und nicht die Krankheit. Es soll ein lebendiger Ort werden", betont sie. Gemeinsame Gespräche, Kreativangebote, Gottesdienste oder Veranstaltungen werden das soziale Miteinander prägen.

"Viele Schwerkranke berichten über Einsamkeit", weiß Waßmer, wie wichtig es ist, in dieser letzten – wie in jeder anderen Lebensphase auch – einen Sinn zu finden und Lebensqualität zu haben. "Schwerstkrank zu sein heißt ja nicht automatisch, nicht mehr auf eigenen Beinen stehen zu können", ergänzt Regina Hertlein. Ein Mehr an Lebensqualität schaffen kann das Tageshospiz ihrer Meinung nach auch dadurch, indem die Familie entlastet und einbezogen wird.

Berufstätige Partner und Kinder, die ihre Angehörigen gut betreut wissen, während sie ihrer Arbeit nachgehen, und denen die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Betroffenen sowie den Fachkräften gegeben wird.

Mit der Idee eines Tageshospizes habe man offene Türen eingerannt. Selbst wenn nicht alle Finanzierungsfragen bis ins letzte Detail geklärt sind: "Die Krankenkassen begrüßen das Konzept", so Hertlein. Ein Konzept, das als solches steht. "Doch wir leisten Pionierarbeit und werden schauen, wie sich das Ganze unter den praktischen Gegebenheiten entwickelt", sagt Waßmer.

Schließlich habe es mit Menschen und deren individuellen Bedürfnissen zu tun. Auch wenn die Gäste durch das gleiche Schicksal geeint seien, dürfe man nicht von einer homogenen Gruppe ausgehen. "Es geht um den einzelnen Menschen und darum, was er will und was er braucht", betont sie. "Die Begeisterung des Caritasverbandes Mannheim und des Fördervereins St. Vincent Hospiz für das Projekt haben uns angesteckt und überzeugt", begründet Stiftungsratsvorsitzender Peter Frankenberg das Bauvorhaben. Die Projektleitung seitens der Stiftung hat Hartwig Trinkaus, die Bauleitung der Hausarchitekt der Stiftung, Alexander Hofer, inne. Das Gebäude besteht aus zwei miteinander verbundenen Häusern, in deren Erdgeschoss sich auf insgesamt 300 Quadratmetern das Tageshospiz mit Küche, Wohn- und Essbereich, Dusche, Rückzugs- und Behandlungsraum sowie großer Terrasse befindet. Im ersten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss werden über einen separaten Zugang barrierefreie Wohnungen entstehen. Insgesamt investiert die Stiftung zwei Millionen Euro in das Projekt. Wie die Bewohner im Regine-Kaufmann-Haus, sollen auch die Gäste im Tageshospiz den weitläufigen Skulpturengarten der Stiftung als Ort der Erholung und Begegnung nutzen können.

Und noch eine Besonderheit gibt es im Zusammenhang mit der Entstehung des ersten Tageshospizes in der Metropolregion: Da die Vetter-Stiftung auch Bildungsprojekte unterstützt, gefällt ihr die Idee des von ihr beauftragten Mannheimer Bauunternehmens Diringer & Scheidel, auf der Baustelle primär Auszubildende einzusetzen.