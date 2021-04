Von Anna Manceron, Violetta Heise und Alexander Albrecht

Schwetzingen/Hirschberg. Die Initiative Faire Landarbeit appelliert an die Landwirte, Saisonarbeiter angemessen vor dem Coronavirus zu schützen. Die Fehler des vergangenen Jahres dürften nicht wiederholt werden, sagt Benjamin Luig von der Initiative. Er prangert an, dass es den Anbauern weiterhin erlaubt sei, bis zu acht Saisonkräfte in einem Zimmer unterzubringen. "Das ist ein problematischer Doppelstandard zwischen dem Schutz der hiesigen Bevölkerung und dem der Beschäftigten auf den Feldern", so Luig. Unter diesen Bedingungen könne es zu erneuten Corona-Ausbrüchen in landwirtschaftlichen Betrieben kommen.

Im vergangenen Jahr gab es Fälle in mehreren Betrieben in Baden-Württemberg. So zählten die Behörden etwa bei einem Spargelanbauer in Bad Krozingen 16 Infizierte, ein Erntehelfer aus Rumänien starb sogar an den Corona-Folgen. Der Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer, Simon Schumacher, erklärt, die Helfer seien in Unterkünften besser geschützt als Menschen, die über Schulen, Kindergärten und ihre Arbeitsstelle wesentlich mehr Kontakt zu potenziell infizierten Personen hätten. "Daher wird die Zusammenarbeit zwischen einheimischem Personal und den osteuropäischen Beschäftigten so gering wie möglich gehalten."

Die Saisonarbeitskräfte würden üblicherweise vor der Einreise getestet sowie vor Arbeitsaufnahme und nach fünf weiteren Tagen. Sobald neue Mitarbeiter dazukämen, empfehle man erneute Testungen. Außerdem würden in den Betrieben zahlreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt. So auch beim Spargel- und Erdbeerbetrieb Weingärtner in Hirschberg. Firmenchefin Linda Weingärtner hat sich bei den Johannitern für die Nasen-Rachen-Abstriche schulen lassen. Ganz geheuer ist es der Obstbaumeisterin trotzdem nicht. "Da sind schon Barrieren da", räumt sie ein. "Aber was sein muss, muss sein."

Der Betrieb hat 1000 Tests auf Halde – wobei bislang nur ein Bruchteil der Arbeitskräfte an der Bergstraße eingetroffen ist. Die Ernte verzögert sich wegen der Kälte. Weingärtner ist aber froh, dass die Helfer nicht mehr wie im vergangenen Jahr eingeflogen werden müssen. Einige Stammkräfte blieben wegen ihrer Flugangst in ihren Heimatländern. Jetzt kommen wieder alle mit dem Bus. Normalerweise fahren Linda Weingärtner und ihr Mann im Herbst für zwei Wochen nach Südosteuropa, stellen dort ihren Betrieb vor und werben Mitarbeiter an. Da dies 2020 nicht möglich war, erfolgte die Kontaktaufnahme per Facebook. Die Polen würden vor der deutschen Grenze noch einmal getestet. "Bei den Rumänen ist das nicht vorgeschrieben, wir verlangen das allerdings", sagt Weingärtner.

Wegen Corona werde der Betrieb das Reinigungspersonal während der Erntephase verdoppeln. "Der Aufwand ist gigantisch", so die Landwirtin. Im öffentlichen Teil des Firmengeländes herrscht Maskenpflicht, in den Unterkünften der Mitarbeiter dagegen ebenso wenig wie auf dem Feld. "Dort können wir die Abstände gut einhalten", versichert Weingärtner. "Kein Verständnis" hat sie für Kollegen, die tatsächlich sieben oder acht Helfer in einem Zimmer unterbringen würden. Im Containerdorf des Hirschberger Betriebs seien es zwei bis drei.

Weingärtner glaubt nicht, dass sich die Schwarzen Schafe der Branche mit ihren Methoden noch lange halten können. "Dann bekommen sie keine Mitarbeiter mehr." Der Lebensstandard in den Herkunftsländern steige und gleiche sich dem in Deutschland immer mehr an. "Wegen des Mindestlohns stellt sich heute niemand mehr auf den Acker", betont Weingärtner.

Ähnliche Erfahrungen hat auch der Schwetzinger Spargelbauer Heinrich Schuhmacher gemacht. "Das Spargelstechen ist ein Knochenjob", sagt er. Die meisten Arbeiter kämen maximal sechs Jahre und hörten danach auf. "Viele sparen sich so das Geld für ein Auto oder ein Haus zusammen", erzählt Schuhmacher. Seine sechs Erntehelfer für die Saison sind schon da. Zurzeit befinden sie sich allerdings noch in einer zehntägigen Arbeitsquarantäne. Das heißt: Die Helfer dürfen zwar ihre Arbeit auf dem Feld verrichten, aber nicht in der Stadt einkaufen gehen. "Das machen wir für sie", berichtet der Landwirt.

Um die vorgegebenen Hygiene-Regeln einzuhalten, hat er in diesem Jahr zwei Container für die Arbeiter aufgestellt – mit einer eigenen Küche, einem Aufenthaltsraum und Schlafzimmern. Jedem Arbeiter müssen sechs Quadratmeter zur Verfügung stehen, so die neue Vorschrift. "Und daran halten wir uns auch", so Schuhmacher. Sollten die Behörden einen Verstoß feststellen, könne das für die Landwirte teuer ausgehen. "Das sind ruckzuck 30.000 bis 50.000 Euro, die man da zahlen muss", berichtet Schuhmacher. Da fallen die Mehrkosten, die ihm durch den Kauf und die Miete der Container entstanden sind, natürlich deutlich geringer aus.

Bei ihrer Einreise nach Deutschland mussten seine Arbeiter einen negativen Corona-Test vorweisen. Später wollen Heinrich Schuhmacher und seine Frau bei ihnen regelmäßig Fieber messen und Selbsttests durchführen. Diesmal haben sie die Erntehelfer etwas früher kommen lassen, damit sich das Drama vom vergangenen Jahr nicht wiederholt. Damals durften viele Helfer nur verspätet und mit dem Flugzeug einreisen. Vor allem Letzteres habe zwei seiner Arbeiter abgeschreckt, berichtet Schuhmacher.

Während er sich in dieser Hinsicht keine Sorgen mehr machen muss, wartet sein Kollege, der Schwetzinger Spargelbauer Andreas Spilger, noch auf seine sieben Erntehelfer aus Rumänien. Am Samstag sollen sie mit dem Auto ankommen. "Hoffentlich klappt alles", sagt Spilger. Für die Unterbringung auf dem Hof hat er ein Hygiene-Konzept erstellt, an das sich die Arbeiter halten müssen. "Es wird zum Beispiel einen Plan geben, wer wann putzt und die Türklinken desinfiziert", erklärt der Landwirt. Er geht davon aus, dass es dabei keine Probleme geben wird. "Die Arbeiter machen das ja zu ihrem eigenen Schutz."

Unabhängig davon, ob schon alle Helfer da sind oder nicht, liegt die Spargelernte zurzeit erst einmal auf Eis. Denn der aktuelle Kälteeinbruch hat die Bauern radikal ausgebremst. "Der Freilandspargel ohne Folie mag diese kalten Temperaturen nicht", sagt Heinrich Schuhmacher. Zwei Hände voll haben er und sein Team bislang gestochen, bei schönem Wetter wären es 20 bis 30 Kilo. Der Landwirt hofft nun auf wärmere Temperaturen in der kommenden Woche. "Nachts brauchen wir acht bis zehn, tagsüber 15 bis 16 Grad", weiß Schuhmacher.