Zu den Hauptattraktionen für Jung und Alt im Naturpark zählt das Felsenmeer, das sich von Lautertal bis an den Felsberg in 515 Metern Höhe erstreckt. Foto: Holschneider

Von Christina Schäfer

Bergstraße/Odenwald. "Irgendwann passt etwas nicht mehr", sagt Jutta Weber, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks Bergstraße Odenwald. Nicht mehr passend war der bis zu diesem Jahr fortgeschriebene Rahmenplan des Geo-Naturparks. Er wurde jetzt ersetzt durch einen Managementplan, der die Anforderungen der heutigen Zeit berücksichtigt und perspektivisch auf die kommenden zehn Jahre ausgelegt ist. Das Motto: "Erhalten. Erleben. Entwickeln. Unser Geo-Naturpark. Unsere Zukunft." Das, so erklärt Weber, spiegele die Kernaufgabe ihres Teams wider.

Die Ausarbeitung des Plans hatte vor zwei Jahren begonnen. "Es war ein Prozess, der über die gesamte Region gelaufen ist, an dem viele Menschen beteiligt waren und der im Team intensiv besprochen wurde", resümiert Weber die Entstehung. Wie viel Arbeit in dem Plan steckt, wird klar, wenn man weiß, dass sich der Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald über 3600 Quadratkilometer und damit 100 Kommunen in drei Bundesländern und sechs Landkreisen erstreckt.

Weber beschreibt den Prozess von Arbeitsgesprächen bis hin zu Mitgliederversammlungen und Einbeziehung von Kompetenzpartnern wie dem Institut für Ländliche Strukturforschung als konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten. Das Ergebnis bestätigt ihre Worte: Im April 2020 wurde der Managementplan einstimmig beschlossen. Einer der Pfeiler des Plans ist das Thema "Nachhaltigkeit". Dabei geht es nicht um eine trendige Worthülse. "Ich kann im Namen des gesamten Teams sagen: Wir leben Nachhaltigkeit", betont Weber. So wird Informationsmaterial nur noch an Interessierte statt massenhaft verteilt, für Dienstfahrten steht in Kürze ein E-Auto vor der Tür, und als Ausgleich für eine Dienstreise per Flieger wird ein Baum gepflanzt.

Dass Nachhaltigkeit inzwischen in den Köpfen der Menschen ebenso wie in denen der Kommunen angekommen ist, macht dem Team die Umsetzung leichter. "Man rennt offene Türen ein", sagt Weber. Zugleich liefert der Managementplan einen Beitrag zur "Globalen Agenda 2030". In dem Papier des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind 17 Nachhaltigkeitsziele verankert. Zehn von ihnen will der Geo-Naturpark explizit unterstützen, weil die Region auf sie zugeschnitten ist.

Weber nennt in diesem Zusammenhang den Bereich Bildung, der eine Kernbotschaft des Plans ist. "Es ist elementar, dass man schon Kindergartenkinder in die Natur bringt und ihnen Achtsamkeit beibringt", erklärt sie und verweist auf eine darüber entstehende Bewusstwerdung. Wie wertvoll Natur ist, hätten Menschen zudem gerade in der Corona-Zeit wieder entdeckt.

Um dieses Geschenk zu erhalten, hat sich der Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald 18 Leitprojekten verschrieben. Die Hälfte davon sind bestehende Maßnahmen, die weitergeführt werden. Die anderen neun gehen neu an den Start. Sie stehen beispielsweise für Erhalt und Weiterentwicklung der Natur in ihrer Vielfalt etwa durch die Pflege von Streuobstwiesen oder Rückzugsräume für Insekten. Die Leitprojekte ergeben sich aus vier Leitbotschaften des Managementplans, die wiederum auf zehn Handlungsfeldern basieren. Neben Bildung heißen die anderen in verkürzter Form "Natur bewahren, schützen und erlebbar machen", "Vernetzung" und "Qualitätssicherung".

Von der Umsetzbarkeit des Managementplans ist Weber überzeugt: "Wir haben ihn abgestellt auf unsere bestehende personelle Stärke und damit auf das, was wir leisten können." In dem 18-köpfigen Team finde sich viel Know-how, das durch freie Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer ergänzt werde, führt sie aus. Hinzu kämen Partner, was Synergien für beide Seiten ermögliche.

Dennoch sind es große Ziele, die man verfolgt. Eines davon ist, dass der Geo-Naturpark eine internationale Überprüfung in diesem Jahr besteht und das Unesco-Label behält. Auch dafür braucht man das neue Konzept – es ist Vorschrift, will man den Titel nicht verlieren. Jutta Weber sieht der Überprüfung entspannt entgegen, wenngleich sie weiß, dass es kein Spaziergang wird, sondern – ganz im Gegenteil – einmal mehr intensive Prozesse mit sich bringt.