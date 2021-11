Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In der Kfz-Werkstatt von Isam Jasim klingelt das Telefon im Minutentakt. Ein Kunde steckt den Kopf zur Tür herein und hat es eilig. Kfz-Meister Jasim ist zur selben Zeit in Mannheim unterwegs, doch sein Angestellter Ait Toutline hat den Laden im Griff. Der junge Mann verliert selbst in der größten Hektik nicht sein Lächeln und seine Freundlichkeit. Er möchte die Kfz-Werkstatt gerne im kommenden Frühjahr übernehmen, wenn Isam Jasim im Mai in Rente geht.

Beide sind sich in der Sache einig, alles wäre kein Problem – wenn nicht die Ausländerbehörde des Rhein-Neckar-Kreises zunächst Hürden aufgebaut hätte. Denn Ait Toutline ist ein Geflüchteter, der 2015 über Libyen aus Marokko nach Deutschland kam. "Es gab dort nichts für mich", sagte er der RNZ bereits im April 2019. Er hatte in der Heimat Abitur gemacht und zwei Ausbildungen zum Automechaniker und zum Kaufmann erfolgreich absolviert. Doch Arbeit gab es keine, Armut und Perspektivlosigkeit verbauten jungen Menschen ihre Zukunft. Um überleben zu können, schlug sich Toutline mit Gelegenheitsjobs durch und verließ schließlich seine Heimat.

"Das macht niemand nur, wenn es nicht anders geht", sagte seinerzeit Isam Jasim, der selbst 1985 als Asylsuchender aus dem Irak nach Deutschland kam. 36 Jahre lang arbeitete er in Edingen-Neckarhausen, baute sich hier eine Existenz auf, für die er nun einen Nachfolger gefunden hat. Beide kämpften schon einmal gemeinsam gegen eine drohende Abschiebung Toutlines. 2019, als er gerade seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker abgeschlossen hatte und Jasim ihn weiterbeschäftigen wollte, hätte ihm die Agentur für Arbeit (und in Folge die Ausländerbehörde) beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie der Meinung war, das Einstiegsgehalt sei zu niedrig angesetzt, was Jasim nach dem Wälzen von Tarifverträgen begründet entkräften konnte.

Toutline, der zunächst als Praktikant bei Jasim begann, erhielt zu seiner und seines Meisters großer Erleichterung einen Bewilligungsbescheid und eine Aufenthaltsgenehmigung bis 3. April 2022. Diesen Abschiebebescheid hält ihm die Ausländerbehörde des Rhein-Neckar-Kreises nun quasi vor, anstatt ihn als gut integrierte Fachkraft einzustufen. Wegen dieses Bescheids dürfe er sich nicht selbstständig machen, habe er erfahren, sagt Toutline jetzt der RNZ. Sein Chef hakte nach, wie lange diese Aussage gültig sei. "Für immer", habe es geheißen. Doch vonseiten der früher für ihn zuständigen Ausländerbehörde Schwetzingen habe es anderslautende Informationen gegeben, schildert Toutline.

Dort war man offenbar bereit, ihn nach der Ausbildung zum Gesellen als Fachkraft und nicht mehr als Asylbewerber zu behandeln. "Ich verstehe es nicht – alle reden vom Fachkräftemangel, doch einer, der alles richtig machen will, hat nur Probleme", schüttelt Toutline den Kopf. Der 34-Jährige spricht mittlerweile sehr gut Deutsch und ist vor zwei Jahren aus der Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen nach Edingen-Neckarhausen gezogen.

Wenn er samstags oder sonntags im Ort einen Kaffee trinken gehe, würden viele Leute freundlich winken, schildert er. "Dass Kunden nach mir fragen, tut mir gut", sagt er offen. Meint aber auch: "Ich würde mir von den Behörden mehr Aufklärung und mehr guten Willen wünschen." Zwischendurch wandte sich Isam Jasim erneut an Kreisrat Dietrich Herold (FDP).

Der erste Bürgermeisterstellvertreter und Sprecher des Bündnisses für Flüchtlingshilfe machte im Landratsamt deutlich, dass es für die Gemeinde sehr wünschenswert wäre, wenn ein sehr gut integrierter Flüchtling bleiben dürfe und dadurch auch die Kfz-Werkstatt erhalten werden könne.

Die RNZ erkundigte sich beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, weshalb zwei Ämter im selben Landkreis zum selben Sachverhalt zwei unterschiedliche Aussagen abgeben: Toutline demnach entweder als Fachkraft oder aber als Asylbewerber eingestuft werde. Die Ausländerbehörde teilt in schönem Amtsdeutsch mit, dass in besagtem Fall mit der derzeitigen Aufenthaltserlaubnis "samt Zusatzblatt Erwerbstätigkeit" in der Tat nur eine nicht-selbstständige Tätigkeit erlaubt sei.

Dennoch könne der "Aufenthaltszweck" auf Antrag um die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit erweitert werden, vorbehaltlich der Prüfung diverser "Erteilungsvoraussetzungen". Im Ergebnis könne die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit in der "geschilderten Fallkonstellation" auf Antrag "grundsätzlich erteilt" werden.

Die eigentliche Frage, wie es zu so unterschiedlichen Interpretationen eines Bundesgesetzes kommen kann, beantwortet das Landratsamt Rhein-Neckar auf neuerliches Nachfassen wie folgt: "Nach Auffassung unserer Behörde kommen beide Ämter übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass eine Zweckerweiterung auf Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit in diesem Fall grundsätzlich möglich ist." Den erforderlichen Antrag hat Ait Toutline Ende Oktober im Rathaus eingereicht, nebst einer Bestätigung seines Meisters, dass er das Geschäft übernehmen soll.

Das Rathaus wird die Unterlagen ans Landratsamt zur Prüfung weiterreichen. Nun heißt es für Ait Toutline zu warten und zu hoffen, dass man ihn in Deutschland bleiben lässt. Und das will er unbedingt. Denn er hat Pläne: Er will die Abendschule besuchen und selbst Kfz-Meister werden.