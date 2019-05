Eberbach/Rhein-Neckar. (RNZ) Gegen 9.20 Uhr ist am heutigen Montag ein auf dem Neckar zu Tal fahrendes Gütermotorschiff mit dem Schleusentor der Schleuse Rockenau kollidiert. Dies teilt die Polizei mit.

Versuche des Schiffsführers, den Aufprall mittels einer sogenannten "Festmachschleife" zu bremsen und die Fahrtgeschwindigkeit durch das Bugstrahlruder zu verringern, seien fehlgeschlagen. Das Gütermotorschiff sei dann zuerst auf den Stoßschutz des Schleusentores geprallt und habe anschließend beide Torflügel der linken Schleusenkammer gerammt. Dabei sei laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden.

Die beschädigte Schleusenkammer ist durch den Unfall voraussichtlich mehrere Wochen außer Betrieb. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Gütermotorschiff wurde nur geringfügig beschädigt, es traten keine Betriebsstoffe aus. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an. Die Staustufe Rockenau ist eine Flussstaustufe und besteht aus einer Doppelschleuse am linken Ufer, einem dreifeldrigen Wehr in der Mitte des Neckars und einem Kraftwerk.

Das Stauwehr ist vom Rhein aus gesehen die siebte Anlage nach den Schleusen in Feudenheim, Ladenburg, Schwabenheim, Wieblingen, Heidelberg, Neckargemünd, Neckarsteinach und Hirschhorn.