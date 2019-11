Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg/Rhein-Neckar. Der DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg hat einen neuen Präsidenten. Jürgen Wiesbeck, seit über zwölf Jahren der Vize im Verband, tritt die Nachfolge von Eckart Würzner an. Der Oberbürgermeister von Heidelberg war im gleichen Zeitraum der Mann an der Spitze und fand es nun an der Zeit, das Amt abzugeben.

Bei der Kreisversammlung in der Ägidius-Halle in Leimen-St. Ilgen gaben bei wenigen Enthaltungen alle rund 140 Delegierten Jürgen Wiesbeck ihre Stimme. Der „Veteran“ trat 1977 als Siebzehnjähriger in den DRK-Ortsverband beziehungsweise „ins Rotkreuz“ von Heidelberg-Handschuhsheim ein und wurde 1995 Kreisbereitschaftsleiter, nachdem er bereits sieben Jahre Stellvertreter war.

Seit 2009 ist er Landesdirektor der Bereitschaft und bereits seit 1991 Rotkreuz-Beauftragter im Katastrophenschutz. Er weiß, dass auf ihn in nächster Zeit große Aufgaben zukommen werden. Etwa der Neubau der Kreisgeschäftsstelle in Heidelberg.

In seinem Jahresbericht würdigte Würzner die Aktivitäten des Kreisverbands, auch in schwierigen Zeiten, richtete ein großes Dankeschön an sein Team in der Vorstandschaft und an Kreisgeschäftsführerin Caroline Greiner. Außerdem erinnerte er nochmals an die Großübung im Juni 2018, bei der rund 350 Einsatzkräfte gegen die Folgen einer riesigen Explosion ankämpften.

Weitere positive Aspekte seien die Versorgung der ländlichen Region mit Notfallsanitätern, die Einrichtung neuer Rettungswachen in Wiesloch und Schönau-Altneudorf, der Ausbau sozialer Dienste, darunter das Integrationsmanagement für rund 80.000 Menschen auf der Flucht.

Auch die wirtschaftliche Lage des Verbands habe sich nach einigen richtigen Weichenstellungen inzwischen stabilisiert. „Wir setzen weiterhin auf Wachstum“, sagte Würzner – und meinte damit auch die Jugendarbeit beim Deutschen Roten Kreuz. Dem Kreisverband gehören 44 Ortsvereine an, es gibt rund 2000 ehrenamtlich Tätige – die pro Jahr auf etwa 100.000 Helferstunden kommen – und 370 Hauptamtliche.

Von der „Rotkreuzfamilie“ sprach die Landespräsidentin Barbara Bosch in ihrem Grußwort. Sie betonte, dass der Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg mit rund 48.000 Mitgliedern einer der ganz großen im Land sei. Hier werde gute, nachhaltige Arbeit geleistet – ein dickes Lob bekam auch das bisherige Tandem an der Spitze.

„Wir müssen genau beobachten, was in der Europa- und Bundespolitik geschieht, weil das auch Auswirkungen auf unsere Arbeit hat“, betonte Bosch. In diesem Zusammenhang kritisierte sie unter anderem die finanziellen Abstriche beim Bevölkerungsschutz. Auch in puncto Gleichbehandlung der „Rotkreuzler“ im Vergleich zu Mitgliedern von Freiwilligen Feuerwehren oder des Technischen Hilfswerks sei noch einiges zu tun.

Hier gehe es beispielsweise um die Freistellung durch die Arbeitgeber bei Einsätzen. Und eine gute Nachricht hatte sie auch im Gepäck: Landesweit gebe es immer mehr Teilnehmer an Erste-Hilfe-Kursen, zuletzt seien es rund 232.000 gewesen. „Bleiben Sie mit Freude bei der Sache und alles, alles Gute“, verabschiedete sich die Landesvorsitzende.

„Es ist schön, wenn man sich auf jemanden verlassen kann – Sie werden gebraucht“, sagte Leimens Bürgermeisterin Claudia Felden in ihrem Grußwort. Dem schloss sich der neue Bürgermeister von Schönau, Matthias Frick, an – allerdings als DRK-Ortsvereinsvorsitzender von Leimen-St. Ilgen.