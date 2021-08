Von Anna Manceron

Oftersheim. Noemi Tretter wartet darauf, dass es endlich losgeht. Die 58-Jährige ist an diesem Samstag nach Oftersheim gekommen, um Flagge zu zeigen. Das Kleid, die paillettenbesetzten Sneaker, der Mund-Nasen-Schutz, die Perücke und auch das Einhorn auf dem Kopf schillern in bunten Farben. Mehr Regenbogen geht kaum. Vor fünf Jahren hat sich Tretter als trans Frau geoutet und damit einem Bedürfnis Raum gegeben, das sie seit ihrer Kindheit unterdrückt hatte. "Ich bin hier, um den queeren Gedanken aufs Dorf zu tragen", sagt Tretter. Sie selbst ist in einem kleinen Ort in der Pfalz aufgewachsen, bei erzkonservativen Eltern.

Die Organisatoren der Dorfpride wollen ein Zeichen setzen. Für Respekt und Anerkennung. Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Und vor allem: für die Rechte von LGBTIQ+. Gemeint sind lesbische, schwule, bi- und intersexuelle sowie trans und andere Menschen, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität davon abweichen, was Heterosexuelle zur "Norm" erhoben haben. Sie fühlen sich quer zu dieser Norm und bezeichnen sich deshalb als queer.

Ilka Kaufmann (von links), Noemi Tretter und Nathalie Falkner waren nach Oftersheim gekommen, um dort für die Rechte queerer Menschen zu demonstrieren. Fotos: Lenhardt



Die Dorfpride soll zeigen, dass es auch auf dem Land queere Menschen gibt – und dass sie genauso viel Respekt verdienen, wie alle anderen. "Wir sind vielleicht nicht alle gleich, aber wir haben die gleichen Rechte", betont Simona Maier vom Organisationsteam. Im vergangenen Jahr hat sie gemeinsam mit anderen in ihrem Heimatort Mühlhausen die erste Dorfpride im Südwesten ins Leben gerufen. Damals nahmen rund 500 Menschen teil, diesmal zählen die Veranstalter sogar 750. Im Park neben der Kurpfalzhalle tummeln sich Menschen jeden Alters, auch viele Familien mit Kindern sind dabei. Die Initiative lesbischer und schwuler Eltern (ILSE) Rhein-Neckar macht mit einem Banner auf sich aufmerksam. Geschmückt mit bunten Luftballons in Form von Einhörnern, Herzen und Regenbogen zieht der tanzende, gute gelaunte Pulk durchs Dorf. Der DJ auf dem Wagen ganz vorne gibt den Ton an. Um sich vor einer Corona-Infektion zu schützen, tragen die Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz und halten so gut wie möglich Abstand.

Nicht nur die Gäste genießen die große, bunte Party: Viele Oftersheimer stehen am Straßenrand und wedeln den Vorbeiziehenden mit Regenbogenfähnchen zu. Eine ältere Frau mit Rollator wagt sogar ein kleines Tänzchen. Einige machen vom Balkon aus Fotos oder filmen die Demo mit dem Handy. Unter den Teilnehmern sind auch viele Jugendliche aus der Region. So wie Alina aus Oftersheim. Die 13-Jährige hat einen weiblichen Vornamen, bezeichnet sich aber als nicht-binär. Das heißt: Der Teenie fühlt sich weder als Mädchen noch als Junge. Für andere sei das oft nur schwer zu verstehen. "Man kann es niemandem sagen, ohne Angst zu haben, ausgeschlossen zu werden", sagt Alina. "Aber heute habe ich keine Angst, weil wir ganz viele sind."

Ein paar Schritte weiter läuft Yuki. Der Teenie ist 15 Jahre alt, wohnt in Schwetzingen und ist genderfluid. "Meine Geschlechtsidentität ist fließend und wechselt oft", erklärt er. Eine andere Person, der es genauso geht, hat Yuki bisher nicht getroffen. Der Teenie kennt auch keine Beratungsstelle, seineInformationsquelle ist das Internet. "Es wäre aber besser, jemanden zu kennen, der auch genderfluid ist. Dann könnte man sich austauschen und über seine Gefühle reden."

Auch das katholische Gemeindeteam St. Kilian war mit von der Partie. Fotos: Lenhardt

Genau das ist eine der zentralen politischen Forderungen der Dorfpride. "Wir brauchen Safe Spaces, also Treffpunkte und sichere Orte für queere Menschen – und zwar in jedem Dorf", betont Johannah Illgner. Um jungen Menschen mehr Sicherheit und Zuversicht zu geben, brauche es außerdem eine queere Jugendarbeit und mehr Beratungsstellen.

Im Fokus der Kritik steht auch die Familienpolitik, genauer gesagt das Abstammungsgesetz. "Bei lesbischen Elternpaaren können beide Mütter nicht automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen werden", erklärt Andrea Chagas. Nur durch eine aufwendige und langwierige Stiefkindadoption könne die Ehefrau der Mutter zum zweiten rechtlichen Elternteil werden. "Das muss sich ändern." Neben der Verankerung des Schutzes queerer Menschen im Grundgesetz fordern die Verantwortlichen zudem die Aufhebung des Transsexuellen-und die Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes, das trans Menschen den Weg zur Personenstandsänderung erleichtere und sie nicht finanziell belaste. Derzeit müssten sie bis zu 2000 Euro für die Angleichung ihres Status bezahlen.

Einige Teilnehmer brachten sogar ihre Vierbeiner mit zur Demo. Fotos: Lenhardt

Bürgermeister Jens Geiß steht an diesem Nachmittag ebenfalls auf der Bühne. Er erzählt von seinem schwulen Patenonkel und dem jetzigen Paten seiner großen Tochter, der ebenfalls homosexuell ist. "Das Herz von Oftersheim schlägt bunt", stellt der Rathauschef klar. Neben der SPD, den Grünen, der Linken, der FDP und der Partei sind unter anderem auch die beiden Kirchengemeinden und einige Vereine bei der Dorfpride dabei. Die Mitglieder des TSV Oftersheim haben sich extra bunte T-Shirts drucken lassen. "Damit wir als größter Verein im Ort auch sichtbar sind", erklärt Jonas Stratmann, Leiter der Abteilung E-Sport. Die will ab Oktober übrigens einen queeren Gaming-Treff anbieten – als Safe Space.