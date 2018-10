Von Ira Schaible

Birkenau. Der Stab an der Wand weist von Süd nach Nord exakt zum Polarstern. "Nur so zeigt sein Schatten die genaue Uhrzeit", sagt Monika Lübker. "Am besten ist es, wenn ein Haus nach Süden steht", ergänzt Adolf Frei. Die beiden Vorsitzenden des Sonnenuhrenvereins in Birkenau kümmern sich um 195 solcher Chronometer in ihrer Odenwald-Gemeinde. Und ständig kommen neue dazu: "Die Anfragen im Ort reißen nicht ab", sagt Lübker. "Es gibt weltweit keinen Ort mit so vielen Sonnenuhren", zeigt sich Frei überzeugt. Den Titel "Dorf der Sonnenuhren" dürfe die Gemeinde dennoch nicht offiziell führen. "Dafür müssen wir bei der Landesregierung eine Genehmigung beantragen", sagt Lübker.

Eine Sonnenuhr aus Kronkorken. Foto: Anspach

Nur Berlin hat der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie (DGC) zufolge noch mehr ortsfeste Sonnenuhren: etwa 270 Exemplare, wie Peter Lindner von der DGC sagt. Die größte Stadt Deutschlands ist aber eben alles andere als ein Dorf. Birkenau zählt rund 10.000 Einwohner. Die älteste Sonnenuhr des Odenwald-Dorfs stammt von 1773 und aus einem Kloster: Eine Gebetsuhr mit gleichmäßiger Stundeneinteilung zum Arbeiten, Beten und Essen, wie Lübker erklärt. Das neuste Exemplar ist Nummer 194.

Frei hat sie auf die Wand eines Privathauses gemalt - nach einem Vorschlag des Hausbesitzers, der lange Stab steckt in einer gelben Sonne. "Als sie fertig war, wollte der Nachbar auch eine", erzählt der gelernte Industriemeister. Gerade baut er das 195. Exemplar. "Wenn es gut läuft, kriege ich eine in acht Tagen hin, sonst brauche ich 14."

Der Schatten war das erste Zeitmessgerät des Menschen, wie Lübker sagt. "Die Chinesen hatten schon vor mehr als 3000 Jahren Sonnenuhren." Und: "Viele Kirchenuhren richteten sich noch bis ins 19. Jahrhundert nach den Sonnenuhren, weil sie genauer waren."

Die älteste Uhr aus dem Jahr 1773 auf einem Stein. Foto: Anspach

Sonnenuhr 150 hängt am Birkenauer Rathaus: Sie ist aus Plexiglas und zeigt das Logo der Gemeinde; ein Zahlenbogen steht für die Sommerzeit, der andere für die Winterzeit. Wenn es nach dem parteilosen Bürgermeister Helmut Morr geht, könnten es nicht nur 200, sondern ruhig 250 Sonnenuhren werden. Zusammen mit der Mörlenbacher Solardraisine und der Sommerrodelbahn in Wald-Michelbach sollen sie mehr Touristen in den strukturschwachen Odenwald ziehen. Lübker und Frei wollen die Sonnenuhren jetzt noch mit informativen QR-Codes ausstatten, Führungen bieten sie auch an.

Begründer des Birkenauer Sonnenuhren-Booms war Otto Seile (1892-1978). Der Darmstädter Regierungsbaumeister und Ingenieur verbrachte seinen Ruhestand in dem Luftkurort und fing an, Sonnenuhren zu konstruieren. Die erste schmückte 1943 seine Hauswand, ist inzwischen aber verblichen. Zusammen mit einem Maler und einem Schmied fertigte er bis zu seinem Tod mehr als 50 Exemplare an. "Die Leute fanden es so toll und haben selbst welche gebaut", sagt Lübker. Die Begeisterung ging weit über den Odenwald hinaus, in mehreren europäischen Ländern und in den USA fänden sich Uhren von Seile, sagt Frei.

Eine Uhr aus Plexiglas. Foto: Anspach

Der 73-Jährige hat den Vater der Birkenauer Sonnenuhren in jungen Jahren selbst kennengelernt und sich von dessen Begeisterung anstecken lassen. Kein Wunder. Schließlich zählen diese Uhren nur die heiteren Stunden. Ein Gedenkstein für Seile mit einer Äquatorial-Sonnenuhr steht auf dem Alten Friedhof an seinem Grab.

Die Äquatorial-Sonnenuhr stammt von Vinzenz Philippi (1920-2009). Der Konstrukteur von Sonnen-, Sand-, Wasser- und Feueruhren aus dem Saarland hat noch mehr Spuren in Birkenau hinterlassen: Im sogenannten Sonnenuhren-Garten sind 30 verschiedene Exemplare zu sehen, die sonst keinen Platz mehr hatten. Viele davon haben die Birkenauer nach Philippis Tod mit einem Tieflader aus dessen Garten geholt. "Darunter sind einige Unikate, die es so wohl nicht mehr gibt", sagt Frei.

Eine andere Besonderheit sind die zwei Sonnenuhren am Haus des Deutschen Roten Kreuzes: Eine zeigt die Zeit vormittags an, die andere ist für nachmittags. Zu den Kuriositäten gehört die Sonnenuhr von Kronkorkensammler Werner Kilian. 765 besonders schöne Kronkorken sind in der Uhr verbaut, die an seinem Haus hängt.