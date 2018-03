Frankenthal/Brühl. Es ist kalt und dunkel, als der Mann mit seinem Auto am Abend des 5. Januar dieses Jahres durch die Neckarauer Straße in Mannheim fährt. Er hat eine Sporttasche dabei, in der sich Geld befindet, sehr viel Geld: 975.000 Euro. Nahe des Seilwolff-Centers stoppt der Wagen. Am vereinbarten Treffpunkt sollen die Scheine übergeben werden. Ein

Von Alexander Albrecht

Frankenthal/Brühl. Es ist kalt und dunkel, als der Mann mit seinem Auto am Abend des 5. Januar dieses Jahres durch die Neckarauer Straße in Mannheim fährt. Er hat eine Sporttasche dabei, in der sich Geld befindet, sehr viel Geld: 975.000 Euro. Nahe des Seilwolff-Centers stoppt der Wagen. Am vereinbarten Treffpunkt sollen die Scheine übergeben werden. Ein befreundeter Unternehmer aus Mutterstadt will mit dem telefonisch georderten Geld ein Grundstück in Berlin kaufen. Behauptet er. Wenige Stunden später ist er tot, eiskalt ermordet.

Der Bote schöpft keinen Verdacht, habe der 49-jährige Pfälzer doch so manches Geschäft auf diese ungewöhnliche Weise abgewickelt. Das Geld stammt von Freunden und einem Sohn des Unternehmers, der 200.000 Euro vom Betriebskonto abgehoben hat. "Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht", sagt der Mann jetzt im Zeugenstand des Frankenthaler Landgerichts.

Doch dann die Überraschung: Es ist nicht wie erwartet der Geschäftsmann, der an jenem Abend zwischen 18 und 19 Uhr an die Scheibe des Autos klopft - sondern eine Frau im Kapuzenmantel. Und nach dem Geld verlangt. Der Bote wird misstrauisch. Fast eine Million Euro auf offener Straße einer sichtlich nervösen, wildfremden Person anvertrauen? Er verriegelt die Autotüren - und sieht, wie die Frau zum Handy greift.

Kurze Zeit später klingelt auch sein Mobiltelefon. Der türkische Unternehmer ist dran und teilt mit, die Mittelsfrau solle ein Kennwort nennen: "Berlin, Grundstück 25". Im Hintergrund hört der Bote Männerstimmen: "Wenn das Geld nicht übergeben wird, unterschreiben wir den Vertrag nicht". Er denkt, dass der Freund gerade beim Notar in Berlin sitzt. Und rückt das Geld raus, nachdem ihm die Frau den richtigen Code gesagt hat. Wundert sich allerdings noch, dass er seine Sporttasche nicht zurückbekommt.

Der Unternehmer ist nach wie vor am Handy und macht Späße: "Mach Dir nichts draus, ich kaufe Dir nächste Woche eine neue Tasche", sagt er und lacht. Ende des Gesprächs. "Das ist sie" - im Gerichtssaal erkennt der Bote die Frau sofort wieder: Yasemin T., ebenso des Mordes an dem Mutterstadter und einem Automatenaufsteller aus Brühl angeklagt wie ihre mutmaßlichen Komplizen Ramazan G. und Hüseyin T.

Der Bote sieht am 5. Januar noch, wie Yasemin T. in einen rund 100 Meter weiter abgestellten Transporter steigt. Das Fahrzeug braust davon. Was er nicht weiß: In dem Lieferwagen, ein Renault Trafic, sitzt nach den Ermittlungsergebnissen auch sein Freund. Noch auf der Fahrt nach Bad Dürkheim, wo man später seine Leiche findet, soll er mit Kabelbinder erdrosselt worden sein. Ramazan G. und Hüseyin T. beschuldigen sich vor Gericht gegenseitig, den kaltblütigen Mord verübt zu haben.

Zuvor war das Opfer - wie schon der getötete Automatenaufsteller im November 2016 - in einer Lagerhalle auf dem Waldhof festgehalten worden. Der Bote will den Unternehmer am Abend anrufen, doch das Handy ist ausgeschaltet. Endgültig skeptisch geworden, wendet er sich an dessen Söhne. Die sind entsetzt, hatten sie doch von dem Mord an dem Brühler erfahren. Sie verständigen die Polizei. Die Ermittler sind schon seit Tagen an dem türkischstämmigen Trio dran und haben mit Erlaubnis der Staatsanwaltschaft sogar den Renault Trafic mit einem Peilsender ausgestattet, wie Nebenkläger-Anwalt Edgar Gärtner der RNZ bestätigt.

Nach Recherchen dieser Zeitung hatten die Fahnder eine Notiz im Terminkalender des Brühlers entdeckt mit der Straße, in der sich die Lagerhalle auf dem Waldhof befindet. Sie prüften die Handys, die sich dort angemeldet hatten, und stießen auf Hüseyin T.

Wie der Sohn des Automatenaufstellers der RNZ sagt, habe er nach dem Tod seines Vaters eine SMS erhalten mit einer Drohung: Entweder zahle er 200.000 Euro - oder er werde ebenfalls sterben. Auch davon wissen die Ermittler, als der Mutterstadter noch um sein Leben bangt. Hätten die Beamten also den zweiten Mord verhindern können? Wann haben sie die Daten der Observation ausgewertet?

"Das sind die großen Fragen", sagt Anwalt Gärtner. Seine Kollegen und er wollen den Ermittlern während des Prozesses gründlich auf den Zahn fühlen.

[-] Weniger anzeigen