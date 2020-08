Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. In der Corona-Krise weichen in fast allen Bereichen Aktivitäten und Veranstaltungen in den digitalen Raum aus. Aus der Not heraus haben sich auch die Volkshochschulen mit der Digitalisierung auseinandergesetzt und kreative Lösungen entwickelt.

Von ihren Erfahrungen berichtet Annette Feuchter, Leiterin der VHS Südliche Bergstraße. Mit der Schulschließung im März wurden auch die Veranstaltungen der VHS zunächst abgesagt. Die Dozenten bekamen Zugänge zu digitalen Konferenzräumen, Beratungen im Umgang mit dem verwendeten Tool und konnten über die VHS zu digitalen Kursen einladen.

"Yoga-Lehrerin Evelyn Beyer hat mit Kamera, Notebook und Kopfhörer ihre Kurse online gestemmt, und selbst unsere langjährige Dozentin Helga Lang aus Sandhausen, die über 80 Jahre alt ist, hat sich eingearbeitet und ihre Aquarellkurse digital angeboten", erzählt Feuchter. Der erste digitale Kurs hieß übrigens "Italienisch für Senioren".

Aber auch die Leiterin selbst war gefordert, sich mit ihrem Team mit der digitalen Arbeitsweise vertraut zu machen. Auch wenn Online-Meetings oft anstrengend sind, bringen sie aufgrund der technischen Voraussetzungen auch Vorteile mit sich, stellt sie fest.

So kann nur einer gleichzeitig sprechen, was Beteiligung und Disziplin fördert. "Da wir selbst positive Erfahrungen gemacht hatten, konnten wir die Dozenten und Teilnehmer gut motivieren", berichtet sie. Mit der Bürgerstiftung hat die VHS ein Projekt gestartet, um digitale Teilhabe zu fördern. Dabei werden ehrenamtliche Paten gesucht und vermittelt, die ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit Videokonferenzen an Interessierte weitergeben.

Gleichwohl beobachtet Feuchter, dass sich die Leute auch wieder analog treffen wollen. Das Sommerprogramm der VHS bietet hierfür Gelegenheit. Statt nach Spanien oder Italien in den Urlaub zu fahren, können Interessierte in den Ferien einen Intensivsprachkurs in Spanisch oder Italienisch belegen. Für die geplanten Sommer-Kurse mussten die nötigen Hygienekonzepte erarbeitet werden, auch um zu gewährleisten, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Bei den Gesundheits- und Sportkursen wird dafür Sorge getragen, dass jede Person mindestens zehn Quadratmeter Platz bekommt. Die Kommunen hätten sich bei der Suche nach großzügigeren Räumlichkeiten kooperativ gezeigt, freut sich die VHS-Leiterin. Die Teilnehmerzahlen werden auf zehn bis 15 Personen beschränkt und, wo der Platz nicht ausreicht, auch Kurse geteilt.

Mit ihrem Ferienprogramm öffnen auch die Ateliers der Kinderkunstschule Kikusch wieder. Hier können die Kids mit Eiswürfelaquarellen experimentieren oder bei einem Ausflug Kunst im Wald entdecken. An der Schillerschule in Nußloch wird der Werkraum der früheren Hauptschule mit der alten Druckpresse zur Druckwerkstatt. Beim Zusammensetzen der Lettern können Kinder Sprache im wahrsten Sinne "begreifen".

Klar ist aber auch: Das noch in Arbeit befindliche VHS-Programm für 2020/21 (Anmeldung ab 4. September) wird anders aussehen als die bisherigen Programme. "Wir müssen damit rechnen, dass eine zweite Welle kommt", weiß Feuchter und will mit dem Angebot flexibel bleiben. Für das Winterhalbjahr stellt die Pädagogin Hybridkurse in Aussicht, bei denen sich jeder vor dem Hintergrund der aktuellen Lage entscheiden kann, ob er vor Ort oder online teilnehmen will. "Da werden fünf Leute am Yoga-Kurs teilnehmen und zehn weitere online zugeschaltet sein", nennt sie ein Beispiel.

Feuchter möchte Möglichkeiten für aktive Freizeitgestaltung auch in Corona-Zeiten bieten und zeigt sich trotz der steigenden Fallzahlen zuversichtlich: "Wir können gelassen mit der Situation umgehen, weil wir ein gutes Notprogramm haben."