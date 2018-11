Vor der Burg Neidenstein packten die Kleinen Egerländer - Alfred Sollmann, Adolf Tauber, Rainer Schätzle und Gebhard Appinger - in ihrer traditionellen Tracht mit Lederhosen, Leinenhemd und Haferlschuhen ihre Instrumente aus. Foto: Trilsbach

Von Jutta Trilsbach

Rhein-Neckar. Es ist Musik, die zu Herzen geht. "Die Kleinen Egerländer" begeisterten die Freunde der Volksmusik mit böhmischen Polkas und Walzern oder Titeln von den Amigos, Flippers und Kastelruther Spatzen. Doch die beliebte Kultband löst sich nun auf. Nach einem Vierteljahrhundert und insgesamt 850 Auftritten im In- und Ausland ist endgültig Schluss.

Rainer Schätzle (81, Keyboard), Gebhard Appinger (71, Tenor-Saxofon und Klarinette), Alfred Sollmann (76, Bass und Gitarre) sowie Frontsänger und Schlagzeuger Adolf Tauber (79) musizierten in dieser Formation 25 Jahre lang und baten zum Tanz. Nun sagen sie "Dankeschön und Adieu!" Es ist ein Abschied mit Wehmut, aber: "Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören - jetzt ist der richtige Zeitpunkt", erklärten die Musiker im Gespräch mit der RNZ.

Kurz zur Geschichte der Band: Adolf Tauber stammt aus dem Böhmerwald und kam als Junge mit den Eltern nach Waldwimmersbach. Er erzählt, dass Ottokar Schmidt ursprünglich vor Jahrzehnten in Bammental eine Musikgruppe gegründet hatte. Es waren Heimatvertriebene aus dem Egerland und Böhmerwald, die sich im Elsenztal ansiedelten. Die Musiker begeisterten mit böhmischen Liedern bei Dorffesten. Erst als Ernst Mosch viele Jahre später mit den "Original Egerländer Musikanten" berühmt wurde, nannten sich die Bammentaler einfach "Die Kleinen Egerländer".

Welcher Auftritt war der Schönste?

Tauber: Es gab viele, wir waren ja von Mai bis November jedes Wochenende ausgebucht. Höhepunkte waren die Maimarktauftritte im Gläsernen Studio von SWR 4, bei der "Tour de Ländle" und in Balzfeld im Tierpark vor rund 1000 Zuhörern. Wir haben mit der US-Army-Band gespielt und "Marianne und Michael" begleitet. Die Gastauftritte in Ostdeutschland und im Vogtland, Frankreich, Österreich und die Fan-Reisen bleiben unvergessen. Für die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen ohne Gage zu spielen, war uns sehr wichtig.

Was hat die Band so beliebt gemacht?

Tauber: Wir sind verliebte Kerls und wollten mit unseren Liedern vor allem Liebe unter die Menschen bringen. Wir haben immer alles live und ohne Noten gespielt. Unsere Fans wollten deutsche Lieder zum Mitsingen: "Fliege mit mir in die Heimat" oder "Im Lobbachtal", das dadurch weit über die Region hinaus bekannt wurde. Wir haben insgesamt fünf CDs im Tonstudio aufgenommen: "Melodien zum Träumen", "Musik mit Herz", "Alpenglühen", "Feuer der Liebe" und "Mit dir im Paradies".

Was macht jetzt der Fanclub?

Tauber: Unserem Fanclub mit seinen 400 Mitgliedern gilt unser großer Dank! Gegründet haben ihn einst Wolfgang Laier aus Unterhof und Ute Göbel aus Rettigheim. Danach haben ihn Margret Rohde und Karlheinz Hoffmann aus Schwanheim geführt. Nun haben Erich Hug und seine Frau Uschi die Organisation übernommen, damit er weiter besteht.

Und was passiert nun?

Tauber: Wir werden Freunde bleiben und in unseren Blasmusikorchestern weiter spielen, denn: Es ist schön, ein Musikant zu sein!