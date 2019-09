Rhein-Neckar. (RNZ) Ganz schön was los am zweiten September-Wochenende in der Region. Von Schlossbeleuchtung über Kerwe und Straßenfeste - wir haben hier einen kleinen Überblick für Sie:

> Schlossbeleuchtung Heidelberg: Die letzte Schlossbeleuchtung des Jahres am Samstag ist nicht selten etwas für Hartgesottene. Denn Anfang September, wenn traditionell das dritte und letzte Licht-Spektakel über die Bühne geht, zeigt sich das Wetter manchmal doch schon recht herbstlich. Mehr hier.

> Kerwe in Rohrbach: Neue Wege gehen die Rohrbacher Vereine mit ihrer Kerwe, die bereits am Freitag um 18 Uhr am Alten Rathaus eröffnet wird. Bisher hat das Fest immer auf dem Kerweplatz stattgefunden. Jetzt wurde die Kerwe auf die Straße, zwischen die Eichendorffschule und das Alte Rathaus, verlegt. Die Essensstände der Vereine sind in kleinen Zelten, bei Regen können die Gäste in die Eichendorff-Halle ausweichen. Mehr hier.

> Fischerfest in Neuenheim: Mit dem Fischerfest in Neuenheim endet an diesem Wochenende die Sommerpause der Stadtteilfeste. Das Fest beginnt bereits am Freitag. Es findet im gewohnten Umfang statt. Mehr hier.

> Wurstmarkt Bad Dürkheim: In Bad Dürkheim steht zwischen dem größten Weinfass der Welt und dem größten Gradierbau Deutschlands das größte Weinfest auf dem Globus an. Der Wurstmarkt lockt sogar internationale Gäste vom 6. bis 10. und vom 13. bis 16. September in die Kurstadt am Rande des Pfälzerwaldes. Mehr hier.

> Kerwe und Straßenfest Schriesheim: Es ist der Höhepunkt im Schriesheimer Spätsommer: Von Samstag bis Montag, 7. bis 9. September, lädt die Weinstadt zu Kerwe und Straßenfest. Rockbands am Stadtbrunnen, Jazz in der Oberstadt, Rummel, Weindorf, Flohmarkt, kulinarische Köstlichkeiten. Mehr hier.

> Mosbacher Kneipen-KultTour: Am Freitag, 6. September, bringt die Mosbacher Kneipen KultTOUR wieder Schwung in das Nachtleben. In dieser Nacht gibt es in zehn Kneipen in Mosbach Livemusik zu hören. Die Tour beginnt um 20.30 Uhr und endet um 1 Uhr. Damit findet dann auch der Mosbacher Sommer für dieses Jahr sein Ende. Mehr hier.

> Hilsbacher Kerwe: Am Wochenende ist es wieder soweit: Hilsbach feiert seine traditionelle Kerwe und das 32. Straßenfest der Vereine. Gefeiert wird inmitten des historischen Ortskerns, der dem Fest ein besonderes Flair verleiht. Nahezu alle Hilsbacher Vereine und Gruppen beteiligen sich wieder am Straßenfest und wollen am 7. und 8. September dazu beitragen, dass es zu einem besonders schönen Erlebnis wird. Mehr hier.

> Haager Backtage: Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, stehen die 27. Haager Backtage auf dem Programm. Mehr hier.

> Eppelheimer Sommerlichter: Der Eppelheimer Carneval Club (ECC) lässt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, die „Sommerlichter“ leuchten. Dabei erwartet die Besucher an beiden Tagen ein buntes Programm auf dem Parkplatz der Rhein-Neckar-Halle – und zwar bei freiem Eintritt. Das Sommerfest der Fastnachter startet am Samstag um 15 Uhr: Kinder können auf der Hüpfburg springen, sich schminken lassen, tanzen und kreativ sein. Am Abend tritt die Partyband „Touch“ auf. Für den Frühschoppen samt Weißwürsten und Brezeln öffnen die Zelte am Sonntag um 10 Uhr. Die Musik dazu liefern Eppelheimer Bands wie das Duo „Silverspoon“, das mit Rockklassikern für Stimmung sorgt. Zwischendurch gibt es Musik-Comedy von „Three and a half Trombones“. Auch für die kleinen Besucher ist am Sonntag wieder in Form eines Kinderprogramms gesorgt. Um 17 Uhr endet das Fest.

> Birekuche-Kerwe Wiesloch: Vom Samstag, 7., bis Montag, 9. September findet die „Altwieslocher Birekuche-Kerwe“ am Bürgerhaus Altwiesloch statt. Der Stadtteilverein Altwiesloch lädt dazu zusammen mit den Altwieslocher Narren herzlich ein. Am Samstag kann auf der Kerwe schon ab 11 Uhr zu Mittag gegessen werden. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag ab 15 Uhr mit dem Fanfarenzug Frauenweiler, dem Anböllern mit der Bürgerwehr Freies Rettigheim, dem Fassbieranstich sowie Kerwebaumstellen und Schlumpeltaufe durch die Kerweborschde. Abends gibt es ab 19 Uhr Live-Musik mit der Band „The Dee Jays“. Am Kerwesonntag singt am Nachmittag die Liedertafel Altwiesloch, außerdem sorgt sonntags und montags das Duo Gina und Ralf mit Livemusik für die richtige Kerwestimmung, bevor am Kerwemontag ab 18 Uhr mit Kerwebaumfällen und Trauerzug mit Schlumpelverbrennung die Kerwe zu Ende geht. Und damit auch die Kinder ihren Spaß haben, gibt es am Kerwesamstag ab 15.30 Uhr Kinderschminken und am Kerwesonntag am Nachmittag eine Spielstraße. Für das leibliche Wohl sorgen an allen Tagen die Altwieslocher Narren, am Montag mit den beliebten Schälrippchen. Und an allen Tagen gibt es natürlich den leckeren Birekuche (Birnenkuchen), der der Kerwe den Namen gegeben hat.

> Nußlocher Kerwe: Am Samstag, 7. September, beginnt das Fest der Feste – die dreitägige Straßenkerwe. Rund um den Lindenplatz servieren zahlreiche Vereine Leckeres und Süffiges, Schausteller bieten Spiel und Spaß. Dazu gibt es noch ein umfangreiches Programm. Der Festbetrieb beginnt am Samstag um 14 Uhr. Der Musikverein Feuerwehrkapelle spielt um 15.30 Uhr vor dem Rathaus und läutet so die offizielle, von den Kerweborscht gestaltete Kerweeröffnung ein, die um 16 Uhr beginnt. Nach dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Joachim Förster fließt das Freibier. Der Baiertaler Musikverein gibt ab 17 Uhr ein Gastspiel bei der Feuerwehrkapelle und in der neuen Almhütte des Musikzugs des Karnevalclubs steigt ab 19.30 Uhr eine Hüttengaudi-Party – und zwar mit Karaoke-Show. Die Band „Annimels“ sorgt ab 20 Uhr bei der Feuerwehrkapelle für Stimmung. Am Kerwesonntag ist Frühschoppen bei den Vereinen ab 11.30 Uhr angesagt. Ab 12 Uhr laden die Nußlocher Gewerbetreibenden zum verkaufsoffenen Sonntag. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle aus Leimen tritt ab 12 Uhr auf; die Feuerwehrkapelle übernimmt um 14 Uhr ein Konzert und gibt um 15.30 Uhr weiter an das Blasorchester aus Walldorf. Maximus der Magier verblüfft mit seinen Tricks ab 16 Uhr das Publikum im Zelt der Pfadfinder – oder bei schönem Wetter auf der Rathaustreppe. Die Partyband „Calipo“ lässt es ab 18 Uhr bei der Feuerwehrkapelle krachen. Der Kerwebetrieb geht am Montag, 9. September, ab 11 Uhr weiter und die Besucher können sich auf dreimal Livemusik freuen: Die Feuerwehrkapelle spielt ab 17 Uhr, die Band „Who Cares“ ist ab 19.30 Uhr beim KC-Musikzug zu hören und die Akustik-Band „Clou“ zieht ab 20 Uhr die Zuhörer im Zelt der Feuerwehrkapelle in ihren Bann.