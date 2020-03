Von Matthias Kehl

Salé/Heidelberg. Es ist eine herzzerreißende Situation. Mohammed Pawelka-Bendriss (38) steht seinen Eltern gegenüber, die er drei Jahren lang nicht gesehen hat, und darf sie nicht mal in den Arm nehmen. Schon gar nicht küssen, wie es den marokkanischen Standards entspricht. Nicht weil es ihm jemand verbietet, sondern aus Vernunft und Sorge, er könnte auf der langen Reise zu ihnen womöglich mit dem neuartigen Coronavirus in Kontakt gekommen sein, ohne es zu wissen.

Über 2600 Kilometer hat der 38-Jährige zurückarbeitet, ist angereist, um seinen gesundheitlich schwer angeschlagenen Vater zu sehen. Doch die Umstände des Besuchs könnten im Zuge der sich verschärfenden Corona-Krise komplizierter nicht sein.

"Als ich Samstag gelandet bin, las ich die Eil-Meldung, dass Marokko seine Grenze zu Spanien schließt", erzählt Pawelka-Bendriss im Telefon-Gespräch mit der RNZ. Schon da wurde ihm mulmig zumute. Doch das war erst der Anfang. Mittlerweile hat das nordafrikanische Land den Flug- und Fährverkehr komplett eingestellt. Nun sitzt er im Haus seiner Eltern fest. Denn seit Montag darf man nur noch mit triftigem Grund vor die Haustür. Diese Verordnung gilt in Marokko, wo 49 Personen (Stand Mittwochabend) mit dem Coronavirus infiziert und zwei daran gestorben sind, vorerst für drei Wochen.

Das laute Treiben auf den Straßen der 900.000-Einwohner-Metropole, die nahe der Hauptstadt Rabat liegt, sei verstummt, beschreibt Pawelka-Bendriss die Lage. Verlasse man das Eigenheim, werde man von Polizisten kontrolliert. Wer nicht einkaufen, zur Apotheke oder zum Arzt müsse, gerate in Erklärungsnot, werde zurück ins Haus geschickt, schildert er. "Am Sonntag wurde auch hier noch mal gehamstert", berichtet der Ludwigshafener. Vor allem Oliven, Tee und Zucker seien begehrt. Die Regale wurden seither weitgehend aufgefüllt, doch wo sich zuvor Menschen fröhlich tummelten, herrsche gespenstische Leere.

Pawelka-Bendriss kümmert sich um die Versorgung seiner Eltern. Sein Vater, der im hohen Alter gerade eine zweite schwere Operation hinter sich hat, gehöre noch mehr zur Risikogruppe in Sachen Corona als seine Mutter. "Er befindet sich im anderen Stockwerk. Wir haben Kontakt übers Telefon, um ihn unter keinen Umständen zu gefährden", sagt der Diplomingenieur.

Ursprünglich hatte er seinen Familienbesuch in Marokko bis Montag, 23. März, geplant. Doch die Lebensbedingungen ändern sich momentan durch die Ausbreitung von Sars-CoV-2 fast täglich. Eindringlich würde in Fernsehen dazu aufgerufen werden, daheim zu bleiben. Vereinzelt gingen Ehrenamtliche durch die Straßen, verteilten Desinfektionsmittel und Hygiene-Anweisungen, erzählt Pawelka-Bendriss und merkt an: "Es herrscht eine große Solidarität".

Wie Pawelka-Bendriss sitzen derzeit circa 5000 Deutsche in Marokko fest, das zu den ersten Zielen der von der deutschen Regierung angeordneten "Luftbrücke" zählt. Der Ludwigshafener hat sich längst auf die Evakuierungs-Liste eingetragen. Wann es für ihn wieder nach Deutschland geht, weiß er nicht. Älteren Menschen und Familien werde Priorität eingeräumt, sagt er. "Ich habe dafür Verständnis und bewahre die Ruhe", so Pawelka-Bendriss. Bis dahin verbringe er die Zeit mit seinen Eltern, vor allem mit innigen Gesprächen. Und auch die Verabschiedung, weiß Pawelka-Bendriss schon jetzt, werde ähnlich komisch ausfallen wie die Begrüßung.