Mannheim. (rnz/jeu) Am Sonntag ist es soweit: Etwa 50.000 Fans werden zum Konzert der Rockband Guns N' Roses auf das Maimarktgeände in Mannheim pilgern. Das Parkgelände ist ab 9 Uhr geöffnet.

Ab 15.30 Uhr können die Besucher auf das Konzertgelände strömen. Wem die Rockmusik des Hauptacts nicht genug ist, kann bereits ab 17.30 Uhr den Vorbands Rivals Sons und Pink Slips lauschen. Ab 19.30 Uhr rocken Axl Rose und seine Band mit ihrem dreistündigen Bühnenprogramm zur Not in this Lifetime-Tour die Bühne.

Damit alle Rock-Fans am Sonntag sicher den Weg zum Mannheimer Maimarktgelände finden, bietet die Rhein-Neckar Verkehrs GmbH (RNV) neben dem üblichen Linien weitere Sonderfahrten an. Und das beste: Mit dem Konzertticket können Bus und Bahn kostenlos für die An- und Abreise genutzt werden.

Zusatzfahrten der Linie 6

Die Zusatzfahrten der Linie 6 verkehren zwischen 11.30 und 20 Uhr. Jedoch beginnen die Fahrten bereits ab Mannheim Hauptbahnhof. Die Sonderfahrzeuge sind an der Kennzeichnung "E" zu erkennen und stehen Konzertbesuchern im Zehn-Minuten-Takt zur Verfügung. Sie fahren über Weberstraße, Luisenpark und Neuostheim weiter zum Maimarktgelände.

Zusatzfahrten der Linie 50

Der reguläre 30-Minuten-Takt der Linie 50 zwischen 11.30 und 19.30 Uhr an Sonntagen wird am 24. Juni zu einem Zehn-Minuten-Takt verdichtet. Die Linie bringt ihre Fahrgäste von Neckarau West nach Waldhof Bahnhof.

Zusatzfahrzeuge stehen für die Rückfahrt bereit

Für die Rückfahrt nach dem Konzert stehen ausreichend Zusatzbahnen-und -busse am Maimarktgelände bereit, die die Konzertbesucher in Richtung Mannheim Hauptbahnhof befördern.