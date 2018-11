Berlin/Heidelberg. (her/hol/bma) Der CDU-Abgeordnete Stephan Harbarth wechselt ans Bundesverfassungsgericht und soll dort 2020 die Nachfolge des Präsidenten Andreas Voßkuhle übernehmen. Darauf haben sich die Fraktionsspitzen von Union, SPD, Grünen und FDP verständigt. Harbarth übernimmt zunächst den Vorsitz im Ersten Senat. Wenn 2020 Voßkuhle in Ruhestand geht, rückt Harbarth auf das protokollarisch fünfthöchste Amt im Staate auf.

Harbarth sei zum Wechsel bereit, wurde der RNZ aus CDU-Kreisen zugetragen. Er selbst wollte den Schritt noch nicht bestätigen. Bereits übernächste Woche soll der gebürtige Heidelberger (46) im Wahlausschuss des Bundestages vorgeschlagen werden. Der Bundestag wählt ihn zum Verfassungsrichter, der Bundesrat zum Vizepräsidenten. Dafür ist jeweils eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich.

Der bisherige Vizepräsident Ferdinand Kirchhof (68) hätte schon Ende Juni aus dem Amt scheiden sollen.

Harbarth gehört dem Bundestag seit 2009 an. Der promovierte Jurist ist Teilhaber der Wirtschaftskanzlei Schilling, Schutz und Anschütz in Mannheim und gehört zu den Abgeordneten mit den höchsten Nebenverdiensten. Harbarth ist Honorarprofessor an der Uni Heidelberg. Er wäre seit Jahrzehnten der erste Anwalt, der Verfassungsrichter wird.

Fraktionskollegen begrüßten den Schritt. „Die Berufung von Stephan Harbarth an das Verfassungsgericht ist großartig“, sagte der Heidelberger CDU-Abgeordnete Karl A. Lamers. „Er ist ein herausragender Jurist und steht damit vor der Krönung seiner Laufbahn.“ Olav Gutting (Bruchsal-Schwetzingen) sagte: „Der Zuspruch aus allen Fraktionen zeigt, wie hoch Harbarth geschätzt wird.“

Auch der Wieslocher Landtagsabgeordnete Karl Klein, einer von Harbarths Stellvertretern an der Spitze der CDU Rhein-Neckar, gratulierte. „Das ist ein herausragendes Amt! Von seiner Persönlichkeit her passt das sehr gut zu ihm.“ Für den Kreisverband sei der Schritt aber „ein herber Verlust“, so Klein. „Mit Harbarth als Fraktionsvize im Bundestag hatten wir entscheidenden Einfluss“. Den Vorsitz des Kreisverbandes muss Harbarth abgeben. Ein ohnehin geplanter kleiner Kreisparteitag soll kommende Woche das weitere Vorgehen beraten, sagte Klein. Die nächste Wahl steht turnusgemäß im Frühjahr an.

Wird Harbarth gewählt, könnte Nina Warken in den Bundestag zurückkehren. Die 39-Jährige aus Tauberbischofsheim ist über die Landesliste erste Nachrückerin. Sie ließ am Abend offen, ob sie das Mandat annehmen will.

Auch wer neuer Fraktionsvize wird, ist unklar. Gutting, der vor Kurzem erfolglos als Vize für Finanzpolitik kandidiert hat, will nicht antreten. Für Harbarths Nachfolge sei ein Experte für Rechtspolitik gefragt, so Gutting. „Für mich ist das Thema erstmal abgeschlossen.“

Update: 10. November 2018, 0.19 Uhr