Von Carsten Blaue

Speyer/Herxheim. "Im Ort ist Ruhe eingekehrt", behauptet Gero Kühner: "Das war auch nötig." Der Erste Beigeordnete von Herxheim am Berg führt noch immer die Geschäfte des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters, nachdem Amtsinhaber Ronald Becker (Freie Wähler) im September nach unglücklichen Aussagen zur NS-Zeit und zur sogenannten "Hitler-Glocke" im Turm der evangelischen St. Jakob-Kirche zurückgetreten war. Das umstrittene Geläut sorgte auch international für Schlagzeilen. Die Medienpräsenz traf Herxheim mit Wucht. Die NPD nutzte die Glocken-Debatte Anfang September für eine Kundgebung. Der Ort wehrte sich lautstark, wurde aber trotzdem in die rechte Ecke gestellt und wirkte mit dem ganzen Problem schlicht überfordert, sodass sich der Gemeinderat Ende September quasi selbst einen Maulkorb verpasste. Doch am nächsten Sonntag wird Herxheim das öffentliche Interesse nicht vermeiden können. Denn dann wird im Ort der neue Bürgermeister gewählt.

Vier Kandidaten haben sich beworben: Gemeinderat Thorsten-Rainer Hauchwitz (72, FDP), Markus Krauß (43, SPD), Christian Mareth (45, parteilos) und Georg Welker (71, parteilos). Alle Kandidaten eint, dass sie den Ort mit seinen 800 Einwohnern wieder in ein besseres Licht rücken und Herxheim einen wollen.

Doch schon Querelen unter den Bewerbern blieben nicht aus. Mareth und Welker warfen sich "Unfähigkeit" vor, und Welker bezichtigte Mareth und Krauß der "Unzuverlässigkeit". Das wird aus Kandidatenkreisen gestern bestätigt. So konnten sich alle vier Bewerber auch nicht auf eine gemeinsame öffentliche Vorstellungsrunde verständigen.

Krauß war bis 2014 kurz Mitglied des Gemeinderats, ist in der Kommunalpolitik seither aber nicht mehr groß aufgefallen. Jetzt will er für Transparenz im politischen Ortsgeschehen sorgen und Lösungen finden. Etwa für die Gestaltung des Dorfplatzes samt W-Lan-Zone oder für einen neuen Ort der Begegnung. Wobei er an eine "Ortsvinothek" denkt - schließlich ist Herxheim vor allem Winzerdorf.

Mareth leitet die örtliche Feuerwehr und geht mit mit der Ortspolitik der vergangenen Jahre hart ins Gericht. Dass Becker oft am Gemeinderat vorbei agierte, ist spätestens seit dem Schulterschluss des Gremiums bekannt, das im Sommer Beckers Rücktritt gefordert hatte. Als Kandidat zumindest umstritten ist Welker.

Der Dekan i. R. war von 1978 bis 1997 evangelischer Gemeindepfarrer, gründete einst den FDP-Ortsverein mit und ist aus der Partei im Oktober ausgetreten, als sich Hauchwitz’ Nominierung abzeichnete. Dieser wiederum will nicht mehr zusammen mit Welker im Kirchenchor singen. Zumindest im Moment nicht. Wie dem Geistlichen wäre es aber auch dem Liberalen am liebsten gewesen, die "Hitler-Glocke" aus dem Wahlkampf herauszuhalten und die Studie der Sachverständigen Birgit Müller abzuwarten: "Aber die Glocke ist an den Haustüren immer ein Thema", so Hauchwitz.

Der Gemeinderat hatte das Gutachten dieses Jahr in Auftrag gegeben: "Wir rechnen damit, dass es Mitte bis Ende Dezember vorliegt. Dann werden wir intern beraten und danach die Öffentlichkeit informieren", sagt Gero Kühner gestern im Gespräch mit der RNZ. Er ist freundlich, aber kurz angebunden. Nichts soll zur Gemütslage in Sachen Glocke nach außen dringen. Doch ist im Ort zu hören, dass sie die Älteren am liebsten hängen und weiter läuten lassen würden. Die Jüngeren verstehen die ganze Aufregung nicht und sagen: einfach abhängen!

Bekannt ist, dass die Kommunalpolitik von der Studie Empfehlungen erwartet, wie sie mit dem 240 Kilogramm schweren Problem umgehen soll, das die Aufschrift "Alles fuer’s Vaterland - Adolf Hitler" samt Hakenkreuz trägt. Längst ist die auf ein zweigestrichenes C gestimmte Glocke, die seit 1934 im Turm von St. Jakob hängt, komplett still gelegt. Auch ihr Uhrschlag zur Viertelstunde wurde ausgeschaltet. Oder um mit Hauchwitz zu sprechen: "Aus dem Bim-Bam wurde ein Bam". Ein Teilerfolg für Sigrid Peters.

Die 73 Jahre alte Organistin in St. Jakob und pensionierte Musiklehrerin war nach eigenen Angaben von einer bekannte Historikerin darauf aufmerksam gemacht worden, was es mit dem Geläut auf sich hat. Peters forderte, die Glocke abzustellen und zumindest mit einem Schild darauf hinzuweisen, was es mit ihr auf sich hat. So entbrannte Anfang des Jahres die Diskussion. Ihr Ende ist noch völlig offen.