Brühl. (RNZ/mare) Nach dem Flächenbrand am Friedhof Rohrhof am Sonntag hat auch am Montagabend dort ein Brand die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das berichtet die Polizei.

Am späten Montagabend geriet im Feldbereich nahe der Bussardstraße auf knapp 400 Quadratmetern Schilfgewächs in Brand - die Feuerwehren aus Brühl und Schwetzingen löschten das Feuer. Gegen 21 Uhr geriet die Grünfläche aus bislang unbekannter Ursache in Brand, wobei das Feuer aber nicht auf die angrenzenden Wohnhäuser übergriff. Bereits am Sonntag kam es in der Nähe zu einem Brandgeschehen unweit der Wiesenstraße. Dabei brannten rund 350 Quadratmeter einer Grünfläche ab. Auch hier wurde das Feuer schnell durch die Freiwillige Feuerwehr Brühl gelöscht.

In beiden Fällen wurden zwei schwarz gekleidete, männliche Jugendliche in unmittelbarer Nähe der Brände von Zeugen gesichtet. Ob diese im Zusammenhang mit den Geschehen stehen, ermitteln nun die Beamten des Polizeipostens Brühl.

Hinweise zu den unbekannte Jugendlichen oder zu den Bränden nehmen die Ermittler jederzeit unter 0621 833970 entgegen.

Update: Dienstag, 31. März 2020, 8.52 Uhr

Brühl. (RNZ/rl) Zu einem Flächenbrand auf den Wiesen hinter dem Friedhof Rohrhof kam es am Sonntagnachmittag. Wie die Feuerwehr Brühl mitteilte wurden die Einsatzkräfte gegen 17.12 Uhr alarmiert. Da die Einsatzstelle schwer zu erreichen war, fuhren die Fahrzeuge von verschiedenen Seiten an den Brandort heran. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde das Feuer abgelöscht. Glutnester wurden dann von weiteren Einsatzkräften abgelöscht. Um genügend Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Die Einsatzfahrzeuge fuhren einen Hydranten am Friedhof Rohrhof an und füllten dort ihre Tanks ehe sie wieder die Einsatzstelle anfuhren.

Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet. Die Auffüll- und Reinigungsarbeiten an den Fahrzeugen soll noch einige Zeit in Anspruch nehmen.