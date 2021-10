Beim symbolischen Spatenstich für das neue Holzbauprojekt in Brühl legten Bürgermeister Ralf Göck (4.v.l.) und Ingo Strugalla (5.v.l.), geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schönau, gemeinsam mit den Vertretern der Architektur- und Planungsbüros Hand an. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Brühl. Noch ist auf der Wiese in der Albert-Einstein-Straße nichts zu sehen. Doch schon bald wird dort neuer Wohnraum für die Menschen aus Brühl und Umgebung entstehen. Die Stiftung Schönau aus Heidelberg baut auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern innerhalb von weniger als zwei Jahren vier Mietshäuser mit insgesamt 39 Wohneinheiten in Massivholzbauweise samt wegweisender Gebäudetechnik. "Das wird ein kleiner Diamant in Sachen Nachhaltigkeit", erklärte Ingo Strugalla, der geschäftsführende Vorstand der Stiftung Schönau, beim offiziellen Spatenstich. An dem nahmen neben Bürgermeister Ralf Göck auch die beteiligten Planungsbüros und Bauunternehmen teil.

"Mit diesem Projekt sind wir Vorreiter für nachhaltiges Bauen in der Region. In Brühl entsteht ein buntes und lebendiges Quartier mit hoher Wohnqualität", betonte Strugalla. Auch Bürgermeister Ralf Göck scheint sehr zufrieden zu sein. Er ist davon überzeugt, dass das 14 Millionen Euro teure Projekt weit über die Gemarkungsgrenze für Aufmerksamkeit sorgen wird. Die vier Wohnhäuser sollen ein Leuchtturmprojekt dafür sein, wie man in Zukunft bauen muss, erklärte Kirsten Staemmler von der Stiftung Schönau. Mit der Berücksichtigung mehrerer Entwürfe von verschiedenen Architekten will man beim Bau unterschiedliche Holzbausysteme testen.

Ein Mehrfamilienhaus wird zum Beispiel ab Oberkante Keller komplett ohne den Einsatz von Leim errichtet. Ein anderer Entwurf sieht eine Leichtbauweise mit einer Dämmung aus Holzwolle vor, die mit Molke und Soda getränkt ist. Das von der Stiftung beauftragte Ingenieurbüro Transsolar Energietechnik führte für alle Entwürfe Simulationen zur Minimierung der Dämmstärken durch, was Baukosten sparen und zusätzliche Wohnfläche schaffen soll.

Alle vier Häuser werden in ökologisch nachhaltiger Holzbauweise errichtet. "Allein dadurch sparen wir eine CO2-Menge ein, die fünf Millionen gefahrenen Pkw-Kilometern entspricht", meinte Strugalla. Für den Bau verwendet die Stiftung außerdem eigenes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Stiftungswäldern im Schwarzwald. Die Stiftung Schönau tritt unter anderem im Namen der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau (ESPS) auf. Das Stiftungsvermögen stammt aus dem ehemaligen Kloster Schönau, das 1560 im Zuge der Reformation aufgelöst wurde.

Mit dem neuen Holzbauprojekt in Brühl wollen die Verantwortlichen zeigen, dass man auch ohne "graue Energie" bauen kann. Mit diesem Begriff bezeichnet man den Energieaufwand, der hinter der Herstellung von Zement und Beton steckt. "Und der ist enorm", betonte Strugalla. Deshalb setzt man nun auf unterschiedliche energetische Konzepte, unter anderem Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen zur Strom- und Wärmeerzeugung. "Das Holzbauprojekt in Brühl zeigt vorbildlich, wie man einen ganzheitlichen ökologischen Ansatz mit einem klimaaktiven Gebäude realisiert", meinte Architekt Jörg Finkbeiner.

Neben dem Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz soll das Projekt aber auch sozial und wirtschaftlich nachhaltig sein. Die Wohneinheiten werden barrierefrei oder barrierearm gestaltet. Ein Teil der Wohnungen sind zudem sogenannte Schaltwohnungen mit flexiblem Grundriss. So könne man die Aufteilung der Räume ohne großen Aufwand verändern, erklärt die Stiftung.

Der Erdaushub der Bauarbeiten wird auf dem benachbarten Grundstück der Gemeinde gelagert, die dort im nächsten Jahr ein weiteres Wohnhaus errichten wird. Damit spare man nicht nur Transportwege und CO2 ein, sondern verringere auch die Lärmbelastung für die Anwohner während der Bauzeit, so der Projektträger.

2023 sollen die neuen Wohnhäuser in der Albert-Einstein-Straße laut Ingo Strugalla fertig sein. Dann könnten auch die ersten Mieter einziehen.